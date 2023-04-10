Боря позвал: вдова Грачевского оказалась одной ногой в могиле

Вдова Грачевского испытала страшное состояние.

Создатель "Ералаша" Борис Грачевский умер в январе 2021 года от осложнений после коронавируса. Для поклонников и коллег его уход стал тяжелой утратой, а вдова Екатерина Белоцерковская и вовсе оказалась на грани.

Вдова Грачевского с трудом переживала уход мужа, ведь она осталась на руках с грудным ребенком и была особенно уязвима психологически. Спустя время 38-летняя Екатерина Белoцерковская призналась, что из-за особенностей организма и вовсе не может нормально существовать.



В эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ вдова Грачевского вспомнила, как однажды муж буквально спас ее жизнь. Тогда во время путешествия у нее случился приступ аллергии, от которой она страдает много лет. Аллергенами для нее становятся абсолютно любые вещества – пыльца, продукты, пыль и даже вода. Жить в таких условиях просто невыносимо сложно, призналась Екатеина.

Однажды после визита в посольство Казахстана Грачевского и жену пригласили на прием. Белоцерковская попробовала манты, в которых оказалась баранина. Неожиданно у женщины распухло лицо, зачесались глаза и началось страшное. Она оказалась буквально одной ногой в могиле.

"Покрываюсь пятнами, потом у меня опухают глаза. Это страшно, я подумала, что ослепла", – рассказала Белоцерковская.

Таблеток от аллергии у жены Грачевского с собой не оказалось, и супруги срочно поехали в клинику. Там врачи вкололи ей какой-то антидот, и состояние стабилизировалось.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Екатерина Белоцерковская боится ночевать ома одна, ей постоянно слышатся шаги покойного мужа. У поклонников сложилось впечатление, что муж Боря позвал ее, ведь на уровне подсознания она все еще так и не отпустила его.