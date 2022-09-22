Боли в суставах и смещение позвоночника: истощенной бывшей Грачевского поставили диагноз

Эксперт по питанию проанализировал фигуру бывшей жены Бориса Грачевского Анны Грачевской.

Бывшая жена автора журнала "Ералаш" Бориса Грачевского Анна Грачевская гордится своей внешностью и фигурой. В своих социальных сетях 36-летняя ведущая выкладывает фотографии в купальниках и белье, демонстрируя поклонникам свои формы.

Однако, с каждым разом фотографии бывшей жены Бориса Грачевского вызывают больше опасений, чем восторга. При росте почти 170 сантиметров девушка весит всего 40 кг. Поклонники уже поставили истощенной бывшей диагноз — это анорексия.

Пятый канал обсудил образ жизни и внешность Анны Грачевской с нутрициологом Денисом Чехом. Эксперт считает, что вес должен соответствовать типу телосложения, иначе не избежать проблем со здоровьем.

"Недостаток мышечных тканей приводит к тому, что у нас замедляется метаболизм, у нас возникают какие-то боли в суставах, наш позвоночник склонен к тому, чтобы смещаться относительно своего естественного здорового состояния", — поясняет нутрициолог.

Кроме этого, специалист напоминает, что для женщины особо важно следить за количеством жировой ткани. При ее недостатке организм вырабатывает недостаточно половых гормонов, что в будущем может привести к дисфункциям половой сферы.