Ножки-спички: исхудавшей донельзя бывшей жене Грачевского поставили страшный диагноз

Создатель "Ералаша" Борис Грачевский был женат трижды. Второй его супругой (с мая 2010 по февраль 2014) была Анна Евгеньевна Грачевская. Панасенко. Разница в 27 лет их не смущала. А как сегодня, спустя год после смерти Грачевского, живет родившая от него красавица?

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