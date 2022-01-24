Ножки-спички: исхудавшей донельзя бывшей жене Грачевского поставили страшный диагноз

С 9-летней дочерью Василисой бывшая жена Грачевского сейчас наслаждается солнцем, морем и песком на элитном курорте Таиланда "Анантара Разананда Пханган Вилла Резорт & Спа". И регулярно делится в социальных яркими сетях снимками с пляжа.
Правда, подписчики обращают внимание не столько тропические красоты, сколько на худобу Грачевской. "Ноги-спички, просто ужас", "Похожа на узницу концлагеря", "Вас там не кормят?" – шокированы люди.
Нашлись даже те, кто по фотографии поставил 35-летней Анне страшный диагноз – анорексия. Это расстройство приема пищи, характеризующееся значительно сниженным весом тела, преднамеренно вызываемым и/или поддерживаемым самим пациентом, в целях похудения или для профилактики набора лишнего веса.
Напомним, что перед смертью Борис Грачевский высказывался о бывшей жене нелицеприятно. "При встрече с бывшей женой, конечно, мы не отворачиваемся, но мне ее жизнь совершенно неинтересна. Как и ей моя, насколько я понимаю. И слава богу. Хотя обид у меня нет, но я не в восторге от того, что она оставила мою фамилию. А что я могу тут сделать?!" – кричал он.