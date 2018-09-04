Воронины – 22 сезон

"Воронины" – суперуспешный телепроект со стабильно высокими рейтингами, долгое время занимавший праймовое время на канале СТС. Ситком – сериал-долгожитель и практически российская "Санта Барбара". Семейный хит радует зрителей с 2009 года.
Даже сказки скромно умалчивают, что происходит с влюбленными после фразы "Они жили долго и счастливо". "Воронины" доказывают: после церемонии бракосочетания жизнь есть, и она бьет ключом. Первые 10 сезонов — адаптация американского комедийного проекта "Все любят Рэймонда". Телевизионный хит – история о большой семье. Спортивный журналист Костя Воронин вместе с женой Верой и дочерью Машей ждут прибавления в семействе. После того как они узнают, что Вера беременна близнецами, Константин решает, что все они не поместятся в маленькой квартирке. Семья идет на рискованный шаг: купить трехкомнатную квартиру на одной лестничной площадке с родителями Кости. Галина Ивановна и Николай Петрович стали активно вмешиваться в жизнь молодой семьи. И если Вера могла дать бесцеремонным родственникам отпор, то "маменькин сынок" Костя не отличается силой духа. Впрочем, как и его старший брат Леня, который постоянно рефлексирует на тему детских психологических травм. Они оба боятся Галины Ивановны, которая активно ими манипулирует, играя на их соперничестве. Вера постоянно борется как с малодушием мужа, так и с закидонами Ворониных-старших. Все это рождает массу комичных моментов.
Семейный клан Ворониных разрастается. У Кости и Веры появляется еще один ребенок, Люся. Теперь у многодетных родителей прибавилось хлопот. Но Константин – настоящий супергерой, сумевший стать отцом четверых детей и известным спортивным журналистом. Кажется, ему все по плечу. В 22 сезоне сериала героев ждут приключения не только в московской квартире, но и настоящие путешествия. Вера уговаривает мужа отправиться в речной круиз на теплоходе. Вместе с ними в вояж по Волге отправляются почти все родственники. Николай Петрович, как всегда, приходит со своим уставом в чужой монастырь. Предприимчивый пенсионер решает торговать на борту пассажирского судна алкоголем. Капитан решает ссадить нечистоплотного дельца с судна и узнает в Галине Ивановне свою первую любовь.
У руля 22 сезона сериала "Воронины" режиссер Александр Жигалкин, продюсеры Тимур Вайнштейн и Вячеслав Муругов, сценаристы Антон Зайцев и Екатерина Петрова. По-прежнему с нами ставшие близкими фантастически притягательные персонажи: рафинированная интеллигентка, горячая штучка и многодетная мать Вера (Екатерина Волкова), балансирующий между желанием угодить матери и жене Костя (Георгий Дронов), старший сын богатырь Леня (Станислав Дужников), его жена пикантная толстушка Настя (Юлия Куварзина). А также старая гвардия: идеальная домохозяйка Галина Ивановна (Анна Фроловцева) и суровый пенсионер Николай Петрович (Борис Клюев).
Екатерина Волкова: "Когда по сюжету моя сериальная дочка Маша окунулась с головой во взрослую жизнь, ее тесная связь с родителями сходит на нет. Это пугает Костю, который решается подслушивать телефонные разговоры дочери. А Вера решает хранить хладнокровие. Моей дочери сейчас пять лет и у нас нет секретов друг от друга. Но я надеюсь, что когда она подрастет, то продолжит делиться со мной самым сокровенным".
Юлия Куварзина: Ситком давно стал моей второй жизнью, ведь это проект с нехарактерным для российского телевидения длительным съемочным процессом. Моя героиня Настя добрая, позитивная, открытая и непосредственная. Она как нельзя лучше вошла в немного сумасшедший клан Ворониных".
Станислав Дужников: "Никто не предполагал, что проект будет таким знаменитым и даже побьет по популярности своего американского прототипа. Такой успех ситкома обусловлен тем, что в "Ворониных" правдоподобно показан менталитет русской семьи. Сериал любим зрителями всех возрастов, даже дети в садике, куда я вожу свою дочку узнавали меня и называли дядей Леней".
Следить за жизнью несносной семейки можно не только в эфире телеканала СТС, но и на сайте ctc.ru, more.tv и на онлайн-платформах.
|Список серий
|1 серия
|4 сентября 2018
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|2 серия
|4 сентября 2018
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|3 серия
|5 сентября 2018
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|4 серия
|6 сентября 2018
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|5 серия
|11 сентября 2018
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|6 серия
|11 сентября 2018
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|7 серия
|12 сентября 2018
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|8 серия
|13 сентября 2018
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|9 серия
|17 сентября 2018
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|10 серия
|17 сентября 2018
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|11 серия
|18 сентября 2018
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|12 серия
|19 сентября 2018
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|13 серия
|20 сентября 2018
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|14 серия
|24 сентября 2018
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|15 серия
|25 сентября 2018
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|16 серия
|26 сентября 2018
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|17 серия
|27 сентября 2018
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|18 серия
|7 декабря 2018
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