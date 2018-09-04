Воронины – 22 сезон

О сериале

"Воронины" – суперуспешный телепроект со стабильно высокими рейтингами, долгое время занимавший праймовое время на канале СТС. Ситком – сериал-долгожитель и практически российская "Санта Барбара". Семейный хит радует зрителей с 2009 года.

"Воронины" прилетели

Даже сказки скромно умалчивают, что происходит с влюбленными после фразы "Они жили долго и счастливо". "Воронины" доказывают: после церемонии бракосочетания жизнь есть, и она бьет ключом. Первые 10 сезонов — адаптация американского комедийного проекта "Все любят Рэймонда". Телевизионный хит – история о большой семье. Спортивный журналист Костя Воронин вместе с женой Верой и дочерью Машей ждут прибавления в семействе. После того как они узнают, что Вера беременна близнецами, Константин решает, что все они не поместятся в маленькой квартирке. Семья идет на рискованный шаг: купить трехкомнатную квартиру на одной лестничной площадке с родителями Кости. Галина Ивановна и Николай Петрович стали активно вмешиваться в жизнь молодой семьи. И если Вера могла дать бесцеремонным родственникам отпор, то "маменькин сынок" Костя не отличается силой духа. Впрочем, как и его старший брат Леня, который постоянно рефлексирует на тему детских психологических травм. Они оба боятся Галины Ивановны, которая активно ими манипулирует, играя на их соперничестве. Вера постоянно борется как с малодушием мужа, так и с закидонами Ворониных-старших. Все это рождает массу комичных моментов.

Сюжет 22 сезона

Семейный клан Ворониных разрастается. У Кости и Веры появляется еще один ребенок, Люся. Теперь у многодетных родителей прибавилось хлопот. Но Константин – настоящий супергерой, сумевший стать отцом четверых детей и известным спортивным журналистом. Кажется, ему все по плечу. В 22 сезоне сериала героев ждут приключения не только в московской квартире, но и настоящие путешествия. Вера уговаривает мужа отправиться в речной круиз на теплоходе. Вместе с ними в вояж по Волге отправляются почти все родственники. Николай Петрович, как всегда, приходит со своим уставом в чужой монастырь. Предприимчивый пенсионер решает торговать на борту пассажирского судна алкоголем. Капитан решает ссадить нечистоплотного дельца с судна и узнает в Галине Ивановне свою первую любовь.

Съемочная группа и актерский состав

У руля 22 сезона сериала "Воронины" режиссер Александр Жигалкин, продюсеры Тимур Вайнштейн и Вячеслав Муругов, сценаристы Антон Зайцев и Екатерина Петрова. По-прежнему с нами ставшие близкими фантастически притягательные персонажи: рафинированная интеллигентка, горячая штучка и многодетная мать Вера (Екатерина Волкова), балансирующий между желанием угодить матери и жене Костя (Георгий Дронов), старший сын богатырь Леня (Станислав Дужников), его жена пикантная толстушка Настя (Юлия Куварзина). А также старая гвардия: идеальная домохозяйка Галина Ивановна (Анна Фроловцева) и суровый пенсионер Николай Петрович (Борис Клюев).

Актеры о сериале

Екатерина Волкова: "Когда по сюжету моя сериальная дочка Маша окунулась с головой во взрослую жизнь, ее тесная связь с родителями сходит на нет. Это пугает Костю, который решается подслушивать телефонные разговоры дочери. А Вера решает хранить хладнокровие. Моей дочери сейчас пять лет и у нас нет секретов друг от друга. Но я надеюсь, что когда она подрастет, то продолжит делиться со мной самым сокровенным".

Юлия Куварзина: Ситком давно стал моей второй жизнью, ведь это проект с нехарактерным для российского телевидения длительным съемочным процессом. Моя героиня Настя добрая, позитивная, открытая и непосредственная. Она как нельзя лучше вошла в немного сумасшедший клан Ворониных".

Станислав Дужников: "Никто не предполагал, что проект будет таким знаменитым и даже побьет по популярности своего американского прототипа. Такой успех ситкома обусловлен тем, что в "Ворониных" правдоподобно показан менталитет русской семьи. Сериал любим зрителями всех возрастов, даже дети в садике, куда я вожу свою дочку узнавали меня и называли дядей Леней".

Интересные факты

Изюминка ситкома: многочисленные камео, когда известные персоны появляются в кадре в роли самих себя. В разное время героями эпизодов становились Николай Валуев, Николай Басков, Филипп Киркоров, Ляйсан Утяшева, Андрей Малахов, Татьяна Лазарева, Дмитрий Губерниев. В 22 сезоне приглашенной звездой стал стилист Александр Рогов.

В сериальном хите СТС присутствует много пасхалок. В основном это отсылки к кинематографическим работам Бориса Клюева. Это известные роли актера в "ТАСС уполномочен заявить…" и "Д’Артаньян и три мушкетера".

Мужская половина самой знаменитой телесемейки в одном из сезонов поучаствовала в экстремальных съемках: они прокатилась на Т-34, надели военную форму и взяли в руки оружие для эпизода реконструкции на тему Второй мировой войны.

В ситкоме удалось поучаствовать настоящему супругу Екатерины Волковой. Андрей Карпов – разносторонний творческий человек, архитектор, танцор и ведущий. Он снялся в сериале роли врача-гинеколога.

Где смотреть?

Следить за жизнью несносной семейки можно не только в эфире телеканала СТС, но и на сайте ctc.ru, more.tv и на онлайн-платформах.