Воронины – 22 сезон

Трейлеры О сериале Отзывы

Топ новостей

Почему Пересильд отказалась дать детям фамилию Учителя
Бикович из сериала "Магомаев" рассказал о предпочтениях в девушках и интиме в общественном месте
"Приятно вспоминать": 25-летняя актриса пряталась в домике с Буруновым на съемках "Полицейского с Рублевки"
Слишком молода: звезду "Полицейского с Рублевки" выпроводили с шоу Пугачевой
"На съемках я женщина": Артемьева высказалась о работе над "Сватами"
Наживаются во время карантина: звезда российских сериалов о попытке уехать за город
партнеры
Четверг
2 апреля
Лента новостей
18:07
Жидкие перчатки: в России создали уникальное средство против коронавируса
17:52
"Промокали насквозь": артистке сериала "Адвокат Ардашев" пришлось померзнуть
17:42
Путин дал регионам дополнительные полномочия из-за коронавируса
17:33
Жительница Подмосковья в пьяном угаре пырнула ножом своего сожителя
17:10
Путин обратился с просьбой к россиянам
17:08
"Полинаркоман": жуткие подробности о состоянии Джигана
17:03
Сидите дома: Путин объявил о продлении нерабочих дней
16:57
"Я была в первом классе": Лолита шокировала подробностями сексуальных домогательств
16:45
"Проект завершен, а Луи все не уходит": звезда сериала "Кухня" о главной проблеме
16:39
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
16:39
Лишить чемпионского титула: соперник Нурмагомедова устроил скандал из-за сорвавшегося боя
15:56
"На войне как на войне": сын Малышевой борется с пандемией коронавируса
15:56
Понаровская изменилась до неузнаваемости после внезапного исчезновения
15:46
Стартовало голосование российской профессиональной премии "Внедорожник года 2020"
15:45
"С головой что-то стало": что произошло с Алибасовым после отравления "Кротом"
15:39
Барановская раскрыла подробности первой встречи с Гордоном
15:31
Звезда сериала "Мажор" Карина Разумовская рассказала о главном событии
15:13
"Вдохновляешь": экс-солистка SEREBRO умилила россиян
15:08
Как мошенники наживаются на смертельной эпидемии коронавируса
15:05
Доктор Комаровский раскрыл правила борьбы с коронавирусом
15:03
Не против: Лукашенко сделал важное заявление об общей валюте с Россией
14:54
Дочь Заворотнюк показала своего "маленького"
14:51
"Все равно еще вернется": адвокат Жорин раскрыл правду о разводе Петросяна и Степаненко
14:40
"Сорвало крышу": у Боярской пропали стеснение и стыд
14:38
Под Москвой двое похитителей попытались вынести кофемашины в большой сумке
14:32
Евгения Медведева сбежала из Канады
14:14
Знаменитую супермодель госпитализировали с коронавирусом
14:10
Обладающая лишним весом дочь Пригожина разделась для фотосъемки
13:59
Аршавин вымаливает разрешение платить детям меньше
13:57
"Я люблю выпивать": Башаров признался Корчевникову в алкоголизме
13:54
Бывший друг сообщил о похоронах в семье Пугачевой
13:49
Раскрыты детали нового обращения Путина к нации из-за коронавируса
13:41
Обращение Путина к народу в связи с коронавирусом
13:27
"Я жила нелюбимой, ненужной, с чужим человеком": пронзительный крик души Валюшкиной
13:22
"Меня подкармливают в нужное время": Роман Попов о съемках "Полицейского с Рублевки" и секрете похудения
13:21
Названы сроки исчезновения коронавируса
13:18
"Пройдет, потерпи": Башаров откровенно об изменах жене
13:17
Опухшая Бабкина вышла на публику вопреки болезни
13:11
В "ЕР" назвали недостаточными меры по борьбе с коронавирусом в ряде регионов
13:10
Объявлено о новом обращении Путина к россиянам в связи с пандемией коронавируса
13:07
Хилькевич публично призналась во лжи
13:01
У сотрудников авиакомпании "Победа" выявили коронавирус
12:35
Володин предложил поддержать производителей медицинских масок
12:35
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух радикальных исламистов
12:30
Бородина отреагировала на слова Собчак о ее муже
12:29
Тимати подверг опасности жену и сына
12:20
Актер из сериала "Патриот" прокомментировал звездную болезнь внучки Талызиной
12:17
"Тупая": Асмус стала жертвой травли
12:13
В Москве родился ребенок с коронавирусом
12:11
В "Росатоме" начали стерилизовать медицинские маски
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Армен плакал и благословлял: Цымбалюк-Романовская тайно вышла замуж за сына Джигарханяна
"Получила в затылок": на мать Лолиты Милявской напали
"Все действительно плохо": сделано заявление о состоянии онкобольной Заворотнюк
"Емеля-дурачок": Собчак раскрыла неожиданный секрет успеха Бузовой
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
"Фриске не любила Шепелева": новые подробности романа певицы и ведущего
Сериалы
Воронины – 22 сезон

Воронины – 22 сезон

  • Жанр: Комедии, Семья
  • Год: 2018
  • Дата выхода: 4 сентября 2018
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Александр Жигалкин, Леонид Коновалов, Георгий Александрович Дронов, Артем Логинов, Алексей Кирющенко, Артур Богатов, Артур Румынский, Сергей Мезенцев, Андрей Записов, Николай Неклюдов, Наталья Катрич
  • Сценарист: Андрей Владимиренко, Сергей Кондрашин
  • Продюсер: Владимир Утин, Михаил Россолько, Теймур Джафаров, Вячеслав Муругов, Владимир Утин, Михаил Россолько
  • Оператор: Александр Третьяков, Михаил Харченко, Иван Бархварт, Антон Хмельков
  • Количество серий: 17
  • Возрастные ограничения: 16+
  •  
  • Студии/Телеканалы: СТС
  • Актёры: Георгий Александрович Дронов, Екатерина Волкова, Станислав Дужников, Анна Фроловцева, Борис Владимирович Клюев, Филипп Воробьев, Кирилл Воробьев, Анатолий Наумов
  •  
  • Рейтинг Дни.ру: 5.2
  • Рейтинг IMDb: 4.4

Трейлеры и видео

О сериале

"Воронины" – суперуспешный телепроект со стабильно высокими рейтингами, долгое время занимавший праймовое время на канале СТС. Ситком – сериал-долгожитель и практически российская "Санта Барбара". Семейный хит радует зрителей с 2009 года. 

"Воронины" прилетели

Даже сказки скромно умалчивают, что происходит с влюбленными после фразы "Они жили долго и счастливо". "Воронины" доказывают: после церемонии бракосочетания жизнь есть, и она бьет ключом. Первые 10 сезонов — адаптация американского комедийного проекта "Все любят Рэймонда".  Телевизионный хит – история о большой семье. Спортивный журналист Костя Воронин вместе с женой Верой и дочерью Машей ждут прибавления в семействе. После того как они узнают, что Вера беременна близнецами, Константин решает, что все они не поместятся в маленькой квартирке. Семья идет на рискованный шаг: купить трехкомнатную квартиру на одной лестничной площадке с родителями Кости. Галина Ивановна и Николай Петрович стали активно вмешиваться в жизнь молодой семьи. И если Вера могла дать бесцеремонным родственникам отпор, то "маменькин сынок" Костя не отличается силой духа. Впрочем, как и его старший брат Леня, который постоянно рефлексирует на тему детских психологических травм. Они оба боятся Галины Ивановны, которая активно ими манипулирует, играя на их соперничестве. Вера постоянно борется как с малодушием мужа, так и с закидонами Ворониных-старших. Все это рождает массу комичных моментов.

Сюжет 22 сезона

Семейный клан Ворониных разрастается. У Кости и Веры появляется еще один ребенок, Люся. Теперь у многодетных родителей прибавилось хлопот. Но Константин – настоящий супергерой, сумевший стать отцом четверых детей и известным спортивным журналистом. Кажется, ему все по плечу. В 22 сезоне сериала героев ждут приключения не только в московской квартире, но и настоящие путешествия. Вера уговаривает мужа отправиться в речной круиз на теплоходе. Вместе с ними в вояж по Волге отправляются почти все родственники. Николай Петрович, как всегда, приходит со своим уставом в чужой монастырь. Предприимчивый пенсионер решает торговать на борту пассажирского судна алкоголем. Капитан решает ссадить нечистоплотного дельца с судна и узнает в Галине Ивановне свою первую любовь.

Съемочная группа и актерский состав

У руля 22 сезона сериала "Воронины" режиссер Александр Жигалкин, продюсеры Тимур Вайнштейн и Вячеслав Муругов, сценаристы Антон Зайцев и Екатерина Петрова. По-прежнему с нами ставшие близкими фантастически притягательные персонажи: рафинированная интеллигентка, горячая штучка и многодетная мать Вера (Екатерина Волкова), балансирующий между желанием угодить матери и жене Костя (Георгий Дронов), старший сын богатырь Леня (Станислав Дужников), его жена пикантная толстушка Настя (Юлия Куварзина).  А также старая гвардия: идеальная домохозяйка Галина Ивановна (Анна Фроловцева) и суровый пенсионер Николай Петрович (Борис Клюев).

Актеры о сериале

Екатерина Волкова: "Когда по сюжету моя сериальная дочка Маша окунулась с головой во взрослую жизнь, ее тесная связь с родителями сходит на нет. Это пугает Костю, который решается подслушивать телефонные разговоры дочери. А Вера решает хранить хладнокровие. Моей дочери сейчас пять лет и у нас нет секретов друг от друга. Но я надеюсь, что когда она подрастет, то продолжит делиться со мной самым сокровенным".

Юлия Куварзина: Ситком давно стал моей второй жизнью, ведь это проект с нехарактерным для российского телевидения длительным съемочным процессом. Моя героиня Настя добрая, позитивная, открытая и непосредственная. Она как нельзя лучше вошла в немного сумасшедший клан Ворониных".

Станислав Дужников: "Никто не предполагал, что проект будет таким знаменитым и даже побьет по популярности своего американского прототипа. Такой успех ситкома обусловлен тем, что в "Ворониных" правдоподобно показан менталитет русской семьи. Сериал любим зрителями всех возрастов, даже дети в садике, куда я вожу свою дочку узнавали меня и называли дядей Леней".

Интересные факты

  • Изюминка ситкома: многочисленные камео, когда известные персоны появляются в кадре в роли самих себя. В разное время героями эпизодов становились Николай Валуев, Николай Басков, Филипп Киркоров, Ляйсан Утяшева, Андрей Малахов, Татьяна Лазарева, Дмитрий Губерниев. В 22 сезоне приглашенной звездой стал стилист Александр Рогов.
  • В сериальном хите СТС присутствует много пасхалок. В основном это отсылки к кинематографическим работам Бориса Клюева. Это известные роли актера в "ТАСС уполномочен заявить…" и "Д’Артаньян и три мушкетера".
  • Мужская половина самой знаменитой телесемейки в одном из сезонов поучаствовала в экстремальных съемках: они прокатилась на Т-34, надели военную форму и взяли в руки оружие для эпизода реконструкции на тему Второй мировой войны.
  • В ситкоме удалось поучаствовать настоящему супругу Екатерины Волковой. Андрей Карпов – разносторонний творческий человек, архитектор, танцор и ведущий. Он снялся в сериале роли врача-гинеколога.

Где смотреть? 

Следить за жизнью несносной семейки можно не только в эфире телеканала СТС, но и на сайте ctc.ru, more.tv и на онлайн-платформах. 

Отзывы

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Валентина Ивановна
Ответить
Жизненно, с качественным юмором. Актёры справляются с задачей. Борис Клюев - мой фаворит, похож на моего покойного мужа. его фирменная фраза «Египетская Сила!» пошла в народ
1

Популярные темы форума
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+