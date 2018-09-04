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Среда 19 августа

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Воронины – 22 сезон

  • Жанр: Комедии, Семья
  • Год: 2018
  • Дата выхода: 4 сентября 2018
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Александр Жигалкин, Леонид Коновалов, Георгий Александрович Дронов, Артем Логинов, Алексей Кирющенко, Артур Богатов, Артур Румынский, Сергей Мезенцев, Андрей Записов, Николай Неклюдов, Наталья Катрич
  • Сценарист: Андрей Владимиренко, Сергей Кондрашин
  • Продюсер: Владимир Утин, Михаил Россолько, Теймур Джафаров, Вячеслав Муругов, Владимир Утин, Михаил Россолько
  • Оператор: Александр Третьяков, Михаил Харченко, Иван Бархварт, Антон Хмельков
  • Количество серий: 17
  • Возрастные ограничения: 16+
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  • Студии/Телеканалы: СТС
  • Актёры: Георгий Александрович Дронов, Екатерина Волкова, Станислав Дужников, Анна Фроловцева, Борис Владимирович Клюев, Филипп Воробьев, Кирилл Воробьев, Анатолий Наумов
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  • Воронины – 22 сезон Воронины – 22 сезон 5.2
    Рейтинг Дни.ру: 5.2
  • Рейтинг IMDb: 4.4

Трейлеры и видео

О сериале

"Воронины" – суперуспешный телепроект со стабильно высокими рейтингами, долгое время занимавший праймовое время на канале СТС. Ситком – сериал-долгожитель и практически российская "Санта Барбара". Семейный хит радует зрителей с 2009 года. 

"Воронины" прилетели

Даже сказки скромно умалчивают, что происходит с влюбленными после фразы "Они жили долго и счастливо". "Воронины" доказывают: после церемонии бракосочетания жизнь есть, и она бьет ключом. Первые 10 сезонов — адаптация американского комедийного проекта "Все любят Рэймонда".  Телевизионный хит – история о большой семье. Спортивный журналист Костя Воронин вместе с женой Верой и дочерью Машей ждут прибавления в семействе. После того как они узнают, что Вера беременна близнецами, Константин решает, что все они не поместятся в маленькой квартирке. Семья идет на рискованный шаг: купить трехкомнатную квартиру на одной лестничной площадке с родителями Кости. Галина Ивановна и Николай Петрович стали активно вмешиваться в жизнь молодой семьи. И если Вера могла дать бесцеремонным родственникам отпор, то "маменькин сынок" Костя не отличается силой духа. Впрочем, как и его старший брат Леня, который постоянно рефлексирует на тему детских психологических травм. Они оба боятся Галины Ивановны, которая активно ими манипулирует, играя на их соперничестве. Вера постоянно борется как с малодушием мужа, так и с закидонами Ворониных-старших. Все это рождает массу комичных моментов.

Сюжет 22 сезона

Семейный клан Ворониных разрастается. У Кости и Веры появляется еще один ребенок, Люся. Теперь у многодетных родителей прибавилось хлопот. Но Константин – настоящий супергерой, сумевший стать отцом четверых детей и известным спортивным журналистом. Кажется, ему все по плечу. В 22 сезоне сериала героев ждут приключения не только в московской квартире, но и настоящие путешествия. Вера уговаривает мужа отправиться в речной круиз на теплоходе. Вместе с ними в вояж по Волге отправляются почти все родственники. Николай Петрович, как всегда, приходит со своим уставом в чужой монастырь. Предприимчивый пенсионер решает торговать на борту пассажирского судна алкоголем. Капитан решает ссадить нечистоплотного дельца с судна и узнает в Галине Ивановне свою первую любовь.

Съемочная группа и актерский состав

У руля 22 сезона сериала "Воронины" режиссер Александр Жигалкин, продюсеры Тимур Вайнштейн и Вячеслав Муругов, сценаристы Антон Зайцев и Екатерина Петрова. По-прежнему с нами ставшие близкими фантастически притягательные персонажи: рафинированная интеллигентка, горячая штучка и многодетная мать Вера (Екатерина Волкова), балансирующий между желанием угодить матери и жене Костя (Георгий Дронов), старший сын богатырь Леня (Станислав Дужников), его жена пикантная толстушка Настя (Юлия Куварзина).  А также старая гвардия: идеальная домохозяйка Галина Ивановна (Анна Фроловцева) и суровый пенсионер Николай Петрович (Борис Клюев).

Актеры о сериале

Екатерина Волкова: "Когда по сюжету моя сериальная дочка Маша окунулась с головой во взрослую жизнь, ее тесная связь с родителями сходит на нет. Это пугает Костю, который решается подслушивать телефонные разговоры дочери. А Вера решает хранить хладнокровие. Моей дочери сейчас пять лет и у нас нет секретов друг от друга. Но я надеюсь, что когда она подрастет, то продолжит делиться со мной самым сокровенным".

Юлия Куварзина: Ситком давно стал моей второй жизнью, ведь это проект с нехарактерным для российского телевидения длительным съемочным процессом. Моя героиня Настя добрая, позитивная, открытая и непосредственная. Она как нельзя лучше вошла в немного сумасшедший клан Ворониных".

Станислав Дужников: "Никто не предполагал, что проект будет таким знаменитым и даже побьет по популярности своего американского прототипа. Такой успех ситкома обусловлен тем, что в "Ворониных" правдоподобно показан менталитет русской семьи. Сериал любим зрителями всех возрастов, даже дети в садике, куда я вожу свою дочку узнавали меня и называли дядей Леней".

Интересные факты

  • Изюминка ситкома: многочисленные камео, когда известные персоны появляются в кадре в роли самих себя. В разное время героями эпизодов становились Николай Валуев, Николай Басков, Филипп Киркоров, Ляйсан Утяшева, Андрей Малахов, Татьяна Лазарева, Дмитрий Губерниев. В 22 сезоне приглашенной звездой стал стилист Александр Рогов.
  • В сериальном хите СТС присутствует много пасхалок. В основном это отсылки к кинематографическим работам Бориса Клюева. Это известные роли актера в "ТАСС уполномочен заявить…" и "Д’Артаньян и три мушкетера".
  • Мужская половина самой знаменитой телесемейки в одном из сезонов поучаствовала в экстремальных съемках: они прокатилась на Т-34, надели военную форму и взяли в руки оружие для эпизода реконструкции на тему Второй мировой войны.
  • В ситкоме удалось поучаствовать настоящему супругу Екатерины Волковой. Андрей Карпов – разносторонний творческий человек, архитектор, танцор и ведущий. Он снялся в сериале роли врача-гинеколога.

Где смотреть? 

Следить за жизнью несносной семейки можно не только в эфире телеканала СТС, но и на сайте ctc.ru, more.tv и на онлайн-платформах. 

Смотреть сериал Воронины – 22 сезон онлайн

Список серий
1 серия4 сентября 2018Смотреть онлайн
2 серия4 сентября 2018Смотреть онлайн
3 серия5 сентября 2018Смотреть онлайн
4 серия6 сентября 2018Смотреть онлайн
5 серия11 сентября 2018Смотреть онлайн
6 серия11 сентября 2018Смотреть онлайн
7 серия12 сентября 2018Смотреть онлайн
8 серия13 сентября 2018Смотреть онлайн
9 серия17 сентября 2018Смотреть онлайн
10 серия17 сентября 2018Смотреть онлайн
11 серия18 сентября 2018Смотреть онлайн
12 серия19 сентября 2018Смотреть онлайн
13 серия20 сентября 2018Смотреть онлайн
14 серия24 сентября 2018Смотреть онлайн
15 серия25 сентября 2018Смотреть онлайн
16 серия26 сентября 2018Смотреть онлайн
17 серия27 сентября 2018Смотреть онлайн
18 серия7 декабря 2018Смотреть онлайн

В главных ролях

Георгий Александрович Дронов
Георгий Александрович Дронов Костя Воронин
Борис Владимирович Клюев
Борис Владимирович Клюев Николай Петрович

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