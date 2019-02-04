О сериале

В сериале "Воронины" 23 сезон продолжается история из жизни двух главных персонажей: Кости и Веры. Проживая рядом с родителями, они продолжают попадать в глупые ситуации. Главные роли сыграли актеры Георгий Дронов и Екатерина Волкова. Кинолента сильно полюбилась зрителям. Это заметно по выпуску сезонов, зритель требует продолжения, съемочная группа отвечает взаимностью.

Сюжет телесериала "Воронины"

Константин и Вера в браке не первый год. По сюжету у них есть трое деток и родители, проживающие в соседней квартире. Николай Петрович и Галина Иванова – это родители Кости, а по совместительству бабушка и дедушка внучат. Вместе с родителями живет еще один сын Леня (старший брат Кости). Главная проблема семейства – это чрезмерное желание Галины Ивановны влезть в другую семью и навязать свои правила. Это не совсем нравится Вере, что приводит к забавным, а порой и драматическим ситуациям.

Чего ждать от 23 сезона?

Очередное продолжение истории готовит для зрителей много забавных и веселых ситуаций. Начинается все с летнего отпуска, когда все отправляются на моря, курорты и в другие места, с целью отдохнуть. Не стали тому исключением и семейство Ворониных. Спортивный журналист Константин вместе со всеми членами семьи отправляются в Сочи.

Казалось-бы, что там может быть интересного кроме моря, шашлыков и развлечений. Но это были бы не Воронины, если бы они не влезали в курьезные ситуации. Москвичам предстоит повстречать на пути немало испытаний. Периодически ситуации, в которых они оказываются, были даже опасными.

По ходу отпуска они повстречают джигитов, птицу, своровавшую вещи и много других преград. Желание спокойно отдохнуть не приведет к хорошим последствиям – курьезов не избежать. Это отмечают и актеры, которые говорят, что продолжение истории будет по-настоящему смешным.

Что происходило до 23 сезона "Ворониных"?!

Учитывая количество частей и серий, пройдемся по первым из них, с которых начинались действия долгой истории популярного семейства.

1 часть (начало) – зрителей знакомят с ключевыми персонажами картины. Каждая серия – это череда ситуаций, связанных с взаимоотношениями невестки и Свекрови;

Во второй части взаимоотношения между семьями налаживаются. Фактор положительный, но на количестве смешных ситуаций не отображается. Родители все так же продолжают лезть в жизнь Веры и Кости, создавая повод для конфликтных ситуаций;

В эпизодах из третьей части для зрителей подготовлено продолжение истории, можно выделить серии с дневником, ненапечатанной книгой Костика, отключением спутниковой тарелки и решением Веры пойти на работу.

Каждый новый эпизод еще больше заинтересовывал зрителя. За долгие десять лет выпуска новых серий актеры знатно повзрослели. Это хорошо заметно по дочери Кости и Веры по имени Маша. На момент выпуска 23 сезона ей было уже 16 лет, в начале истории она была шестилетним ребенком.

По ходу сюжета у Кости и Веры появилась еще одна дочь Люся. Примечательно, что в первых сериях отец Константина любил подшучивать над ним, называя его "Люсей".

Съемочная группа: актеры, их высказывания о сериале

Съемки 23-го сезона телекартины "Воронины" проходили в курортном городе "Сочи". Сами актеры отмечали, что атмосфера на площадке присутствовала дружелюбная. Все были довольны времяпровождением, подбадривали друг друга. Не секрет, что хорошие отношения и комфорт на съемочной площадке – это залог успеха.

Некоторые актеры высказывались о съемочном процессе 23-й части "Воронины". Впечатления у самих артистов положительные. Они отмечают, что роли стали частью их и каждую серию они переживают и сами.



"Новые серии будут очень смешными, а моментами трогательными" – сказала Екатерина Волкова.

Интересные факты

За долгие 23 сезона сериал собрал целый перечень интересных моментов и даже рекордов, связанных с телекартиной.

Актеры, которые исполняли роль Насти и Лени, в процессе съемок скинули по 20 килограмм;

За десять лет, пока снимается сериал, у Екатерины (Веры) появилась дочь, а у Георгия (Кости) – дочь и сын;

Сериал попал в Книгу рекордов Гиннеса, получив стразу две премии;

Актриса Мария Юлюхина (Маша) начала сниматься в сериале, когда ей было шесть лет. За это время она стала кандидатом в мастера спорта по гимнастике.

Где смотреть 23 сезон сериала "Воронины"

Смотреть 23 сезон можно на разных ресурсах, это может быть, например, хостинг "Ютуб" или официальный сайт CTC. Известно, что продолжение уже на подходе и зрители смогут посмотреть его в самое ближайшее время.

Сериал "Воронины" 23 сезон – это культовое продолжение истории, которая никак не закончится. Семейство продолжает ссориться, мириться, радоваться жизни, решать одинаковые проблемы. Они дарят положительные эмоции зрителям, и это самое главное.

