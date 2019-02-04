В сериале "Воронины" 23 сезон продолжается история из жизни двух главных персонажей: Кости и Веры. Проживая рядом с родителями, они продолжают попадать в глупые ситуации. Главные роли сыграли актеры Георгий Дронов и Екатерина Волкова. Кинолента сильно полюбилась зрителям. Это заметно по выпуску сезонов, зритель требует продолжения, съемочная группа отвечает взаимностью.
Константин и Вера в браке не первый год. По сюжету у них есть трое деток и родители, проживающие в соседней квартире. Николай Петрович и Галина Иванова – это родители Кости, а по совместительству бабушка и дедушка внучат. Вместе с родителями живет еще один сын Леня (старший брат Кости). Главная проблема семейства – это чрезмерное желание Галины Ивановны влезть в другую семью и навязать свои правила. Это не совсем нравится Вере, что приводит к забавным, а порой и драматическим ситуациям.
Очередное продолжение истории готовит для зрителей много забавных и веселых ситуаций. Начинается все с летнего отпуска, когда все отправляются на моря, курорты и в другие места, с целью отдохнуть. Не стали тому исключением и семейство Ворониных. Спортивный журналист Константин вместе со всеми членами семьи отправляются в Сочи.
Казалось-бы, что там может быть интересного кроме моря, шашлыков и развлечений. Но это были бы не Воронины, если бы они не влезали в курьезные ситуации. Москвичам предстоит повстречать на пути немало испытаний. Периодически ситуации, в которых они оказываются, были даже опасными.
По ходу отпуска они повстречают джигитов, птицу, своровавшую вещи и много других преград. Желание спокойно отдохнуть не приведет к хорошим последствиям – курьезов не избежать. Это отмечают и актеры, которые говорят, что продолжение истории будет по-настоящему смешным.
Учитывая количество частей и серий, пройдемся по первым из них, с которых начинались действия долгой истории популярного семейства.
1 часть (начало) – зрителей знакомят с ключевыми персонажами картины. Каждая серия – это череда ситуаций, связанных с взаимоотношениями невестки и Свекрови;
Во второй части взаимоотношения между семьями налаживаются. Фактор положительный, но на количестве смешных ситуаций не отображается. Родители все так же продолжают лезть в жизнь Веры и Кости, создавая повод для конфликтных ситуаций;
В эпизодах из третьей части для зрителей подготовлено продолжение истории, можно выделить серии с дневником, ненапечатанной книгой Костика, отключением спутниковой тарелки и решением Веры пойти на работу.
Каждый новый эпизод еще больше заинтересовывал зрителя. За долгие десять лет выпуска новых серий актеры знатно повзрослели. Это хорошо заметно по дочери Кости и Веры по имени Маша. На момент выпуска 23 сезона ей было уже 16 лет, в начале истории она была шестилетним ребенком.
По ходу сюжета у Кости и Веры появилась еще одна дочь Люся. Примечательно, что в первых сериях отец Константина любил подшучивать над ним, называя его "Люсей".
Съемки 23-го сезона телекартины "Воронины" проходили в курортном городе "Сочи". Сами актеры отмечали, что атмосфера на площадке присутствовала дружелюбная. Все были довольны времяпровождением, подбадривали друг друга. Не секрет, что хорошие отношения и комфорт на съемочной площадке – это залог успеха.
Некоторые
актеры высказывались о съемочном процессе 23-й части "Воронины". Впечатления у
самих артистов положительные. Они отмечают, что роли стали частью их и каждую
серию они переживают и сами.
"Новые серии будут очень смешными, а моментами трогательными" – сказала Екатерина Волкова.
Смотреть 23 сезон можно на разных ресурсах, это может быть, например, хостинг "Ютуб" или официальный сайт CTC. Известно, что продолжение уже на подходе и зрители смогут посмотреть его в самое ближайшее время.
Сериал "Воронины" 23 сезон – это культовое продолжение истории, которая никак не
закончится. Семейство продолжает ссориться, мириться, радоваться жизни, решать
одинаковые проблемы. Они дарят положительные эмоции зрителям, и это самое
главное.
|Список серий
|1 серия
|4 февраля 2019
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|2 серия
|4 февраля 2019
|Смотреть онлайн
|3 серия
|4 февраля 2019
|Смотреть онлайн
|4 серия
|4 февраля 2019
|Смотреть онлайн
|5 серия
|5 февраля 2019
|Смотреть онлайн
|6 серия
|5 февраля 2019
|Смотреть онлайн
|7 серия
|6 февраля 2019
|Смотреть онлайн
|8 серия
|6 февраля 2019
|Смотреть онлайн
|9 серия
|7 февраля 2019
|Смотреть онлайн
|10 серия
|7 февраля 2019
|Смотреть онлайн
|11 серия
|11 февраля 2019
|Смотреть онлайн
|12 серия
|11 февраля 2019
|Смотреть онлайн
|13 серия
|12 февраля 2019
|Смотреть онлайн
|14 серия
|12 февраля 2019
|Смотреть онлайн
|15 серия
|13 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|16 серия
|13 февраля 2019
|Смотреть онлайн
|17 серия
|25 марта 2019
|Смотреть онлайн
|18 серия
|25 марта 2019
|Смотреть онлайн
|19 серия
|25 марта 2019
|Смотреть онлайн
|20 серия
|25 марта 2019
|Смотреть онлайн
|21 серия
|25 марта 2019
|Смотреть онлайн
|22 серия
|25 марта 2019
|Смотреть онлайн
|23 серия
|25 марта 2019
|Смотреть онлайн
|24 серия
|25 марта 2019
|Смотреть онлайн
|25 серия
|1 апреля 2019
|Смотреть онлайн
|26 серия
|1 апреля 2019
|Смотреть онлайн
|27 серия
|1 апреля 2019
|Смотреть онлайн
|28 серия
|1 апреля 2019
|Смотреть онлайн
|29 серия
|9 апреля 2019
|Смотреть онлайн
|30 серия
|9 апреля 2019
|Смотреть онлайн
|31 серия
|9 апреля 2019
|Смотреть онлайн
|32 серия
|9 апреля 2019
|Смотреть онлайн
|33 серия
|17 апреля 2019
|Смотреть онлайн
|34 серия
|17 апреля 2019
|Смотреть онлайн
|35 серия
|18 апреля 2019
|Смотреть онлайн
|36 серия
|18 апреля 2019
|Смотреть онлайн