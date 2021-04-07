Празднующий 50-летие Дронов высказался о продолжении "Ворониных"

7 апреля празднует день рождения актер Георгий Дронов. Звезде сериала "Воронины" исполнилось 50 лет.

Отмечать юбилей Георгий Дронов не планирует. Артист не исключает, что устроит ужин для самых близких, но делать пышный банкет откажется точно. Шумной вечеринки Георгий Дронов не хочет и даже себе не может объяснить почему.

Сейчас Георгий Дронов снимается во втором сезоне сериала "Девушки с Макаровым". Недавно свет увидела первая часть проекта. Также артист занят в театре. В разгар пандемии у Дронова была одна премьера, теперь он репетирует еще две постановки. На недостаток работы актер не жалуется. Звезда "Ворониных" подчеркнула, что занята в антрепризе. В академическом театре Георгий давно не служит.

Общаясь с журналистами, Георгий Дронов опроверг слухи о возвращении сериала "Воронины". Снимать продолжение ситкома никто не собирается. По словам актера, он и его коллеги благодаря "Ворониным" прожили десять прекрасных лет. Между тем сериал лишился важной составляющей, которая всех объединяла, – актера Бориса Владимировича Клюева.

Дронов считает, что без Клюева семейство Ворониных не может существовать. Творческий коллектив ситкома был единым целым.

Напомним, Борис Клюев скончался 1 сентября 2020 года. Звезда сериала "Воронины" умерла на 77-м году жизни. Долгое время артист боролся с онкологическим недугом. Коварная болезнь не оставила знаменитости шанса.