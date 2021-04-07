Празднующий 50-летие Дронов высказался о продолжении "Ворониных"

Отмечать юбилей Георгий Дронов не планирует. Артист не исключает, что устроит ужин для самых близких, но делать пышный банкет откажется точно. Шумной вечеринки Георгий Дронов не хочет и даже себе не может объяснить почему.
Сейчас Георгий Дронов снимается во втором сезоне сериала "Девушки с Макаровым". Недавно свет увидела первая часть проекта. Также артист занят в театре. В разгар пандемии у Дронова была одна премьера, теперь он репетирует еще две постановки. На недостаток работы актер не жалуется. Звезда "Ворониных" подчеркнула, что занята в антрепризе. В академическом театре Георгий давно не служит.
Общаясь с журналистами, Георгий Дронов опроверг слухи о возвращении сериала "Воронины". Снимать продолжение ситкома никто не собирается. По словам актера, он и его коллеги благодаря "Ворониным" прожили десять прекрасных лет. Между тем сериал лишился важной составляющей, которая всех объединяла, – актера Бориса Владимировича Клюева.
Дронов считает, что без Клюева семейство Ворониных не может существовать. Творческий коллектив ситкома был единым целым.
Напомним, Борис Клюев скончался 1 сентября 2020 года. Звезда сериала "Воронины" умерла на 77-м году жизни. Долгое время артист боролся с онкологическим недугом. Коварная болезнь не оставила знаменитости шанса.
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