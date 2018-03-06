Сериал "Воронины" 21 сезон уже вышел на канале СТС. Смотрите новые эпизоды популярного в России ситкома, который начинался как адаптация американской комедии "Все любят Рэймонда".
Данный ситком рассказывает историю одного российского семейства и его вездесущих соседей, которыми на деле являются родители главного героя. Спортивный журналист Костя вместе со своей женой, домохозяйкой Вера, воспитывает троих детей. Время от времени супруги пересекаются с Галиной Ивановной и Николаем Петровичем, а также Леней, старшим братом Кости. В результате этого возникает комедия положений, поэтому у данного ситкома нет строгой сюжетной линии.
21 сезон начинается с того, что Костя и Вера Воронины пожелали отправиться отдыхать в свой отпуск, который выпал как раз на президентские выборы. Чуть позже Николай Петрович попытается попасть в "Книгу рекордов Гиннесса", а Галина Ивановна, узнав, что ее назвали "огнедышащим драконом, прилетающим с балкона", решает измениться.
Ранее в сериале Костя и Вера выбирали профессию для своей повзрослевшей дочери Маши, попытались сходить в театр всей семьей и быть экономнее в плане семейных расходов.
Еще в первых эпизодах большое и дружное семейство "обменялось сожителями": тогда Вера ушла жить к Николаю Петровичу, а Галина Ивановна вернулась к своему любимому Косте. Леня же, наблюдая за происходящим, решил устроить тест на определение IQ у каждого родственника.
Съемки новых серий стартовали, как только завершился показ 20 сезона – в конце января 2018 года. 21 сезон стартовал уже спустя месяц с лишним – 6 марта. В рамках ситкома это была 456-я по счету серия.
Столь популярный российский ситком существует на телевидении уже больше 10 лет. За это время многое изменилось не только в жизни актеров, а и в стране, где они живут.
Георгий Дронов так говорил о съемках в проекте СТС:
"[Ранее] у меня уже был опыт работы в сериале "Саша + Маша". Потом как режиссер я снял около ста серий ситкома "Счастливы вместе". Я понимал, что "Воронины" – это длинная дистанция. Но не ожидал, что настолько..."
Анна Фроловцева в свою очередь замечает следующее:
Смотреть новые эпизоды из жизни Ворониных онлайн можно на официальных сайтах телеканалов CTC и CTC Love и видеосервисе more.tv.
Весь сезон, который содержит 21 новую серию, уже опубликован на официальных сайтах канала-производителя. Эпизоды выходили с 6 марта по 27 августа 2018 года.
Сериал "Воронины" 21 сезон дарит новую порцию шуток,
возникших в результате жизненных обстоятельств, а вместе с этим – заряжает на
позитив, к чему так привыкли фанаты данного популярного российского ситкома.
Смотрите и наслаждайтесь происходящим.
|Список серий
|1 серия
|6 марта 2018
|Смотреть онлайн
|2 серия
|19 марта 2018
|Смотреть онлайн
|3 серия
|19 марта 2018
|Смотреть онлайн
|4 серия
|19 марта 2018
|Смотреть онлайн
|5 серия
|19 марта 2018
|Смотреть онлайн
|6 серия
|20 марта 2018
|Смотреть онлайн
|7 серия
|20 марта 2018
|Смотреть онлайн
|8 серия
|21 марта 2018
|Смотреть онлайн
|9 серия
|21 марта 2018
|Смотреть онлайн
|10 серия
|22 марта 2018
|Смотреть онлайн
|11 серия
|22 марта 2018
|Смотреть онлайн
|12 серия
|27 августа 2018
|Смотреть онлайн
|13 серия
|27 августа 2018
|Смотреть онлайн
|14 серия
|27 августа 2018
|Смотреть онлайн
|15 серия
|27 августа 2018
|Смотреть онлайн
|16 серия
|27 августа 2018
|Смотреть онлайн
|17 серия
|27 августа 2018
|Смотреть онлайн
|18 серия
|27 августа 2018
|Смотреть онлайн
|19 серия
|27 августа 2018
|Смотреть онлайн
|20 серия
|27 августа 2018
|Смотреть онлайн
|21 серия
|27 августа 2018
|Смотреть онлайн