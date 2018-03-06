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Среда 19 августа

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Воронины – 21 сезон

  • Жанр: Комедии, Семья
  • Год: 2018
  • Дата выхода: 6 марта 2018
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Александр Жигалкин, Леонид Коновалов, Георгий Дронов, Артем Логинов, Алексей Кирющенко, Артур Богатов, Артур Румынский, Сергей Мезенцев, Андрей Записов, Николай Неклюдов, Наталья Катрич
  • Сценарист: Андрей Владимиренко, Сергей Кондрашин
  • Продюсер: Владимир Утин, Михаил Россолько, Теймур Джафаров , Вячеслав Муругов, Владимир Утин, Михаил Россолько
  • Оператор: Александр Третьяков, Михаил Харченко, Иван Бархварт, Антон Хмельков
  • Количество серий: 38
  • Возрастные ограничения: 16+
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  • Студии/Телеканалы: СТС
  • Актёры: Георгий Александрович Дронов, Екатерина Волкова, Станислав Дужников , Анна Фроловцева, Борис Владимирович Клюев, Филипп Воробьев, Кирилл Воробьев, Анатолий Наумов
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  • Воронины – 21 сезон Воронины – 21 сезон 5.2
    Рейтинг Дни.ру: 5.2
  • Рейтинг IMDb: 4.4

Трейлеры и видео

О сериале

Сериал "Воронины" 21 сезон уже вышел на канале СТС. Смотрите новые эпизоды популярного в России ситкома, который начинался как адаптация американской комедии "Все любят Рэймонда".

Сериал "Воронины" – общий сюжет

Данный ситком рассказывает историю одного российского семейства и его вездесущих соседей, которыми на деле являются родители главного героя. Спортивный журналист Костя вместе со своей женой, домохозяйкой Вера, воспитывает троих детей. Время от времени супруги пересекаются с Галиной Ивановной и Николаем Петровичем, а также Леней, старшим братом Кости. В результате этого возникает комедия положений, поэтому у данного ситкома нет строгой сюжетной линии.

О чем новый 21 сезон

21 сезон начинается с того, что Костя и Вера Воронины пожелали отправиться отдыхать в свой отпуск, который выпал как раз на президентские выборы. Чуть позже Николай Петрович попытается попасть в "Книгу рекордов Гиннесса", а Галина Ивановна, узнав, что ее назвали "огнедышащим драконом, прилетающим с балкона", решает измениться.

"В предыдущих сериях..."

Ранее в сериале Костя и Вера выбирали профессию для своей повзрослевшей дочери Маши, попытались сходить в театр всей семьей и быть экономнее в плане семейных расходов.

Еще в первых эпизодах большое и дружное семейство "обменялось сожителями": тогда Вера ушла жить к Николаю Петровичу, а Галина Ивановна вернулась к своему любимому Косте. Леня же, наблюдая за происходящим, решил устроить тест на определение IQ у каждого родственника.

Сериал "Воронины" – когда был снят и вышел 21 сезон

Съемки новых серий стартовали, как только завершился показ 20 сезона – в конце января 2018 года. 21 сезон стартовал уже спустя месяц с лишним – 6 марта. В рамках ситкома это была 456-я по счету серия.

Мнение актеров о проекте

Столь популярный российский ситком существует на телевидении уже больше 10 лет. За это время многое изменилось не только в жизни актеров, а и в стране, где они живут.

Георгий Дронов так говорил о съемках в проекте СТС:

"[Ранее] у меня уже был опыт работы в сериале "Саша + Маша". Потом как режиссер я снял около ста серий ситкома "Счастливы вместе". Я понимал, что "Воронины" – это длинная дистанция. Но не ожидал, что настолько..."

Анна Фроловцева в свою очередь замечает следующее:

"Снимаюсь в этом сериале ... с 2009 года. Мы стали действительно семьей, даже вместе ездим на отдых"

Интересные факты

  • В реальной жизни Станислав Дужников на 2 года младше Георгия Дронова, а ради роли в проекте прибавил в весе 20 килограммов.
  • В разных эпизодах появлялись отсылки к другим работам в кино главных персонажей этого знаменитого сериального семейства: "ТАСС уполномочен заявить..." (Борис Клюев), "Метро" (Станислав Дужников), "Интердевочка" (Анна Фроловцева).

Где смотреть сериал "Воронины" (21 сезон)

Смотреть новые эпизоды из жизни Ворониных онлайн можно на официальных сайтах телеканалов CTC и CTC Love и видеосервисе more.tv.

Количество новых серий

Весь сезон, который содержит 21 новую серию, уже опубликован на официальных сайтах канала-производителя. Эпизоды выходили с 6 марта по 27 августа 2018 года.

Сериал "Воронины" 21 сезон дарит новую порцию шуток, возникших в результате жизненных обстоятельств, а вместе с этим – заряжает на позитив, к чему так привыкли фанаты данного популярного российского ситкома. Смотрите и наслаждайтесь происходящим.

Смотреть сериал Воронины – 21 сезон онлайн

Список серий
1 серия6 марта 2018Смотреть онлайн
2 серия19 марта 2018Смотреть онлайн
3 серия19 марта 2018Смотреть онлайн
4 серия19 марта 2018Смотреть онлайн
5 серия19 марта 2018Смотреть онлайн
6 серия20 марта 2018Смотреть онлайн
7 серия20 марта 2018Смотреть онлайн
8 серия21 марта 2018Смотреть онлайн
9 серия21 марта 2018Смотреть онлайн
10 серия22 марта 2018Смотреть онлайн
11 серия22 марта 2018Смотреть онлайн
12 серия27 августа 2018Смотреть онлайн
13 серия27 августа 2018Смотреть онлайн
14 серия27 августа 2018Смотреть онлайн
15 серия27 августа 2018Смотреть онлайн
16 серия27 августа 2018Смотреть онлайн
17 серия27 августа 2018Смотреть онлайн
18 серия27 августа 2018Смотреть онлайн
19 серия27 августа 2018Смотреть онлайн
20 серия27 августа 2018Смотреть онлайн
21 серия27 августа 2018Смотреть онлайн

В главных ролях

Георгий Александрович Дронов
Георгий Александрович Дронов Костя Воронин
Борис Владимирович Клюев
Борис Владимирович Клюев Николай Петрович

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