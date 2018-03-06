О сериале

Сериал "Воронины" 21 сезон уже вышел на канале СТС. Смотрите новые эпизоды популярного в России ситкома, который начинался как адаптация американской комедии "Все любят Рэймонда".

Сериал "Воронины" – общий сюжет

Данный ситком рассказывает историю одного российского семейства и его вездесущих соседей, которыми на деле являются родители главного героя. Спортивный журналист Костя вместе со своей женой, домохозяйкой Вера, воспитывает троих детей. Время от времени супруги пересекаются с Галиной Ивановной и Николаем Петровичем, а также Леней, старшим братом Кости. В результате этого возникает комедия положений, поэтому у данного ситкома нет строгой сюжетной линии.

О чем новый 21 сезон

21 сезон начинается с того, что Костя и Вера Воронины пожелали отправиться отдыхать в свой отпуск, который выпал как раз на президентские выборы. Чуть позже Николай Петрович попытается попасть в "Книгу рекордов Гиннесса", а Галина Ивановна, узнав, что ее назвали "огнедышащим драконом, прилетающим с балкона", решает измениться.

"В предыдущих сериях..."

Ранее в сериале Костя и Вера выбирали профессию для своей повзрослевшей дочери Маши, попытались сходить в театр всей семьей и быть экономнее в плане семейных расходов.

Еще в первых эпизодах большое и дружное семейство "обменялось сожителями": тогда Вера ушла жить к Николаю Петровичу, а Галина Ивановна вернулась к своему любимому Косте. Леня же, наблюдая за происходящим, решил устроить тест на определение IQ у каждого родственника.

Сериал "Воронины" – когда был снят и вышел 21 сезон

Съемки новых серий стартовали, как только завершился показ 20 сезона – в конце января 2018 года. 21 сезон стартовал уже спустя месяц с лишним – 6 марта. В рамках ситкома это была 456-я по счету серия.

Мнение актеров о проекте

Столь популярный российский ситком существует на телевидении уже больше 10 лет. За это время многое изменилось не только в жизни актеров, а и в стране, где они живут.

Георгий Дронов так говорил о съемках в проекте СТС:

"[Ранее] у меня уже был опыт работы в сериале "Саша + Маша". Потом как режиссер я снял около ста серий ситкома "Счастливы вместе". Я понимал, что "Воронины" – это длинная дистанция. Но не ожидал, что настолько..."

Анна Фроловцева в свою очередь замечает следующее:

"Снимаюсь в этом сериале ... с 2009 года. Мы стали действительно семьей, даже вместе ездим на отдых"

Интересные факты

В реальной жизни Станислав Дужников на 2 года младше Георгия Дронова, а ради роли в проекте прибавил в весе 20 килограммов.

В разных эпизодах появлялись отсылки к другим работам в кино главных персонажей этого знаменитого сериального семейства: "ТАСС уполномочен заявить..." (Борис Клюев), "Метро" (Станислав Дужников), "Интердевочка" (Анна Фроловцева).

Г д е смотреть сериал "Воронины" (21 сезон)

Смотреть новые эпизоды из жизни Ворониных онлайн можно на официальных сайтах телеканалов CTC и CTC Love и видеосервисе more.tv.

Количество новых серий

Весь сезон, который содержит 21 новую серию, уже опубликован на официальных сайтах канала-производителя. Эпизоды выходили с 6 марта по 27 августа 2018 года.

Сериал "Воронины" 21 сезон дарит новую порцию шуток, возникших в результате жизненных обстоятельств, а вместе с этим – заряжает на позитив, к чему так привыкли фанаты данного популярного российского ситкома. Смотрите и наслаждайтесь происходящим.

