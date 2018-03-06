Воронины – 21 сезон
- Жанр: Комедии, Семья
- Год: 2018
- Дата выхода: 6 марта 2018
- Страна: Россия
- Режиссер: Александр Жигалкин, Леонид Коновалов, Георгий Дронов, Артем Логинов, Алексей Кирющенко, Артур Богатов, Артур Румынский, Сергей Мезенцев, Андрей Записов, Николай Неклюдов, Наталья Катрич
- Сценарист: Андрей Владимиренко, Сергей Кондрашин
- Продюсер: Владимир Утин, Михаил Россолько, Теймур Джафаров , Вячеслав Муругов, Владимир Утин, Михаил Россолько
- Оператор: Александр Третьяков, Михаил Харченко, Иван Бархварт, Антон Хмельков
- Количество серий: 38
- Возрастные ограничения: 16+
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- Студии/Телеканалы: СТС
- Актёры: Георгий Александрович Дронов, Екатерина Волкова, Станислав Дужников , Анна Фроловцева, Борис Владимирович Клюев, Филипп Воробьев, Кирилл Воробьев, Анатолий Наумов
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- Рейтинг Дни.ру: 5.2
- Рейтинг IMDb: 4.4
О сериале
Сериал "Воронины" 21 сезон уже вышел на канале СТС. Смотрите новые эпизоды популярного в России ситкома, который начинался как адаптация американской комедии "Все любят Рэймонда".
Сериал "Воронины" – общий сюжет
Данный ситком рассказывает историю одного российского семейства и его вездесущих соседей, которыми на деле являются родители главного героя. Спортивный журналист Костя вместе со своей женой, домохозяйкой Вера, воспитывает троих детей. Время от времени супруги пересекаются с Галиной Ивановной и Николаем Петровичем, а также Леней, старшим братом Кости. В результате этого возникает комедия положений, поэтому у данного ситкома нет строгой сюжетной линии.
О чем новый 21 сезон
21 сезон начинается с того, что Костя и Вера Воронины пожелали отправиться отдыхать в свой отпуск, который выпал как раз на президентские выборы. Чуть позже Николай Петрович попытается попасть в "Книгу рекордов Гиннесса", а Галина Ивановна, узнав, что ее назвали "огнедышащим драконом, прилетающим с балкона", решает измениться.
"В предыдущих сериях..."
Ранее в сериале Костя и Вера выбирали профессию для своей повзрослевшей дочери Маши, попытались сходить в театр всей семьей и быть экономнее в плане семейных расходов.
Еще в первых эпизодах большое и дружное семейство "обменялось сожителями": тогда Вера ушла жить к Николаю Петровичу, а Галина Ивановна вернулась к своему любимому Косте. Леня же, наблюдая за происходящим, решил устроить тест на определение IQ у каждого родственника.
Сериал "Воронины" – когда был снят и вышел 21 сезон
Съемки новых серий стартовали, как только завершился показ 20 сезона – в конце января 2018 года. 21 сезон стартовал уже спустя месяц с лишним – 6 марта. В рамках ситкома это была 456-я по счету серия.
Мнение актеров о проекте
Столь популярный российский ситком существует на телевидении уже больше 10 лет. За это время многое изменилось не только в жизни актеров, а и в стране, где они живут.
Георгий Дронов так говорил о съемках в проекте СТС:
"[Ранее] у меня уже был опыт работы в сериале "Саша + Маша". Потом как режиссер я снял около ста серий ситкома "Счастливы вместе". Я понимал, что "Воронины" – это длинная дистанция. Но не ожидал, что настолько..."
Анна Фроловцева в свою очередь замечает следующее:
"Снимаюсь в этом сериале ... с 2009 года. Мы стали действительно семьей, даже вместе ездим на отдых"
Интересные факты
- В реальной жизни Станислав Дужников на 2 года младше Георгия Дронова, а ради роли в проекте прибавил в весе 20 килограммов.
- В разных эпизодах появлялись отсылки к другим работам в кино главных персонажей этого знаменитого сериального семейства: "ТАСС уполномочен заявить..." (Борис Клюев), "Метро" (Станислав Дужников), "Интердевочка" (Анна Фроловцева).
Где смотреть сериал "Воронины" (21 сезон)
Смотреть новые эпизоды из жизни Ворониных онлайн можно на официальных сайтах телеканалов CTC и CTC Love.
Количество новых серий
Весь сезон, который содержит 21 новую серию, уже опубликован на официальных сайтах канала-производителя. Эпизоды выходили с 6 марта по 27 августа 2018 года.
Сериал "Воронины" 21 сезон дарит новую порцию шуток,
возникших в результате жизненных обстоятельств, а вместе с этим – заряжает на
позитив, к чему так привыкли фанаты данного популярного российского ситкома.
Смотрите и наслаждайтесь происходящим.
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Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
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Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Это шутка или фейк? Кто знает?
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