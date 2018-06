Россиянка раздразнила яйцами голодного британца и подарила огурец

На счастье Рори, ему попалась сердобольная соседка по плацкартному вагону, которая ехала с дочерью. Об этой истории репортер рассказал на своей странице в Twitter.

Сначала журналиста сводил с ума запах вареных яиц и маринованных огурцов, которые уплетали мать и дочь. Заметив, что сосед ничего не ест, россиянка стала предлагать ему огурцы, помидоры, хлеб, колбасу и фрукты.

По словам Смита, наличных у него с собой не было, поэтому он не мог поесть в вагоне-ресторане. "А там можно было поесть спагетти или сэндвичи", – пожаловался он. "Всем своим видом она показывала, что я должен есть. Потом она достала кекс и тоже предложила мне. Я все съел, это было потрясающе", – вспоминает британец об угощении русской женщины.

This is my home for the next 24 hours. Ekaterinburg to Samara. Turns out it’s the train to Anapa, a Black Sea resort, so it has the feel of a Manchester-Fuerteventura flight. pic.twitter.com/PxsQN4iBfd