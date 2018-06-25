Россиянка раздразнила яйцами голодного британца и подарила огурец
На счастье Рори, ему попалась сердобольная соседка по плацкартному вагону, которая ехала с дочерью. Об этой истории репортер рассказал на своей странице в Twitter.
Сначала журналиста сводил с ума запах вареных яиц и маринованных огурцов, которые уплетали мать и дочь. Заметив, что сосед ничего не ест, россиянка стала предлагать ему огурцы, помидоры, хлеб, колбасу и фрукты.
По словам Смита, наличных у него с собой не было, поэтому он не мог поесть в вагоне-ресторане. "А там можно было поесть спагетти или сэндвичи", – пожаловался он. "Всем своим видом она показывала, что я должен есть. Потом она достала кекс и тоже предложила мне. Я все съел, это было потрясающе", – вспоминает британец об угощении русской женщины.
This is my home for the next 24 hours. Ekaterinburg to Samara. Turns out it’s the train to Anapa, a Black Sea resort, so it has the feel of a Manchester-Fuerteventura flight. pic.twitter.com/PxsQN4iBfd— Rory Smith (@RorySmith) 22 июня 2018 г.
В завершение соседка по плацкарту дала журналисту клубничное печенье, хотя тот показал ей жестами, что его живот уже полон. Но его увещевания были проигнорированы: россиянка положила угощение в его сумку.
Иностранец предположил,
что такого с ним бы не произошло в британском поезде. "Спасибо, леди. Ешьте
яйца, которые вы так любите, сколько угодно", – подытожил Смит.
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