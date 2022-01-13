После обнародования откровенного фото Эрнст пожелал Литвиновой смерти

12 января Рената Литвинова праздновала юбилей – актрисе исполнилось 55 лет.

Весь день накануне артистка принимала поздравления, а вечером организовала банкет для своих друзей, ради которого даже прервала отпуск. Среди приглашенных был и Константин Эрнст с супругой Софьей. Судя по всему, пара близко общается с Ренатой Литвиновой.

Перед мероприятием Софья Эрнст написала трогательное и очень чувственное поздравление имениннице в "Инстаграме". Признания в любви к Литвиновой Эрнст сопроводила рядом совместных снимков, один из которых оказался довольно откровенным. На фото попал страстный поцелуй двух актрис.

Как отреагировал на обнародование такого снимка Константин Львович, неизвестно. Однако на праздничном банкете он обратился к имениннице с очень своеобразным пожеланием. Как сообщил StarHit, гендиректор Первого канала поднял тост за юбиляршу и отметил, что у него Литвинова ассоциируется с какой-то "сумасшедшей кинематографисткой". В связи с этим среди прочего Эрнст пожелал артистке смерти через 45 лет на сведении звука новой картины.

Посторонним такое пожелание могло показаться весьма странным. Впрочем, именинница, судя по всему, не увидела здесь ничего плохого, да и сам Эрнст, наверняка, хотел лишь выразить восхищение талантом Литвиновой.

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