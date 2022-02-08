"Охамела": известный адвокат раскрыла тайну ссоры с Эрнстом

Несколько лет назад Катя Гордон исчезла с экранов, причем, как оказалось, не просто так.

Звездный адвокат Катя Гордон недавно дала интервью Юлии Меньшовой, которая ведет собственное шоу на платформе YouTube. Давая интервью, адвокат рассказывала о многом, не обошла стороной она тему скандала с "Первым каналом". Раньше женщина часто посещала различные скандальные ток-шоу в качестве эксперта. Однако несколько лет она исчезла с радаров. Оказывается, Гордон находится в черном списке канала.

Правозащитница поведала, что находится в ссоре с руководством канала и в том числе с Константином Эрнстом. Она считает, что все это произошло из-за того, что в свое время она не стеснялась высказывать свою точку зрения.Также она не хотела участвовать в шоу за "спасибо". "Я, как мне говорили редакторы, "охамела", – объяснила женщина. Также она отметила, что руководство канала даже немного ее шантажировало, предупреждая, что разругается с ней. Екатерина же по итогу решила, что так будет даже лучше.

Кроме того, Гордон отметила, что у Эрнста есть и другой повод злиться на нее. Делов в том, что во время народного недовольства в Хабаровске она упрекнула его в том, что канал не освещает происходящее. Женщина открыто раскритиковала руководство. При этом адвокат сказала, что жалеет об этом, не надо было ругаться с самым влиятельным человеком на телевидении. К сожалению, по словам Гордон, она не смогла промолчать тогда, когда это было необходимо.