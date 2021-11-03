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Шоу-бизнес
Раз внуки и дочь не приехали: народ на похороны Кириллова собирали по соцсетям

Раз внуки и дочь не приехали: народ на похороны Кириллова собирали по соцсетям

2 ноября на Новодевичьем кладбище Москвы похоронили легендарного диктора Игоря Кириллова. Среди присутствовавших там была и ведущая Яна Чурикова. Она-то и рассказала подробности.
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Накануне похорон президент Национальной ассоциации телевещателей Эдуард Сагалаев в Facebook сообщил: "Прощание состоится в 12 часов на центральной площади Новодевичьего кладбища. Церемония будет закрытой из-за ограничений по коронавирусу". Народ таким образом заранее известили, что присутствовать на траурной церемонии смогут только родные и близкие.

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Константин Львович Эрнст

Константин Львович Эрнст генеральный директор Первого канала

А в итоге у гроба не было ни московских внуков, ни живущей в Германии дочери Анны. Мол, коронавирус. бушует, не приехать... "Никаких инсинуаций по поводу дочери быть не должно. Если бы она могла, то она бы приехала. Но не выпускают там", – пояснила близкая подруга покойного телеведущая Алла Данько.

Не было у гроба и ближайшей подруги покойного – телеведущей Анны Шатиловой, объяснившая свой отказ прийти на кладбище тем, что побоялась не выдержать прощания с человеком, ставшим для нее за 60 лет знакомства по-настоящему близким человеком.

На мгновение стало казаться, что в итоге есть риск увидеть у гроба знаменитого советского диктора только молодую вдову да директора оплатившего похороны Первого канала Константина Эрнста. Тогда Яна Чурикова решила бросить клич в социальных сетях.

Фото: Дни.ру

И за несколько часов до начала отпевания на странице Яны в "Инстаграм" появилось сообщение: "Прощание с Игорем Кирилловым состоится во вторник, 2 ноября, в 11:00, на Новодевичьем кладбище. Кто сможет, приходите, пожалуйста. Это для всех. Сообщение публикуется с согласия вдовы Игоря Леонидовича Татьяны". В итоге на гражданской панихиде собралось две сотни человек.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 ноября 2021, 09:45
ФОТОРЕПОРТАЖ

Эрнст утешил черную от горя молодую вдову Кириллова

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