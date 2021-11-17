"Эрнст не стал бы продлевать": что ждет шоу "Голос"

Вокруг шоу "Голос" постоянно крутятся скандалы. Музыкальный критик Владимир Полупанов размышляет, будет ли новый сезон.



"Голос" – одно из самых популярных шоу на "Первом канале". Такое количество людей заинтересовано в этой музыкальной битве, что руководство сделало такую же программу для детей и пенсионеров. Каждый год туда приходят талантливые исполнители, а в конце финала Константин Эрнст или Юрий Аксюта объявляют о продолжении в следующем году.

"Шоу по прежнему популярно. Я не очень пристально слежу за тем, что происходит. Но если я попадаю, то не переключаю. Мне нравится, как поют ребята молодые", – поделился своим мнением корреспонденту "Дни.ру" Владимир Полупанов.

Музыкальный критик точно знает, что на "Голосе", как и в любом шоу есть свои правила и законы. За кулисами всегда может произойти все, что угодно: интриги или скандалы.

"Я не вижу ничего в этом предосудительного. Много скандалов – ничего страшного. Победила дочка Алсу, потом выяснилось, что накрутили голоса. У "Первого канала" нашлось мужество извиниться и выйти достойно из этой ситуации. Ничего в этом криминального нет", – заявил музыкальный критик.

Эксперт считает, что одна из самых знаменитых программ на телевидении должна продолжаться. Он не видит причин закрывать шоу. Единственное, с его точки зрения, "Голос" можно было бы немного переделать. В любом случае, сами Константин Эрнст и Юрий Аксюта никаких комментариев не давали. Значит, вероятнее всего, в 2022 году зрители познакомятся еще с большим количеством голосистых музыкантов.

"Если бы шоу себя изжило, Эрнст не стал бы продлевать сезон. Его смотрят, его обсуждают. Может его чуть-чуть модернизировать, может, правила подкорректировать для того, чтобы было ощущение, что это более менее справедливая история. Хотя справедливости быть не может, вообще ее не бывает", – подытожил Полупанов.

