Екатерина Вилкова показала подросших детей от Ильи Любимова

Звезда сериалов "Гранд" и "Отель "Элеон" похвасталась снимком с подросшими наследниками. Екатерина Вилкова призналась, что скучает по детям.

36-летняя артистка вот уже девять лет состоит в браке с актером Ильей Любимовым, которого многие знают по роли в теленовелле "Не родись красивой". Пара воспитывает двоих отпрысков.

В феврале 2012 года Екатерина Вилкова подарила супругу дочь Павлу. В апреле 2014 года у знаменитостей родился сын, которого назвали Петр.

Пока Павла и Петр были маленькими, знаменитые родители скрывал и их лица от поклонников. Между тем сейчас, когда они подросли, с удовольствием делятся их снимками.

В личном микроблоге актриса опубликовала трогательный кадр. Она запечатлена с наследниками. Дети нежно обнимают родительницу. Судя по всему, фото сделано где-то за городом. Видимо, Павла и Петр отдыхали на даче. Екатерина Вилкова призналась, что очень скучала по крохам.

"Яблочки от вишенки!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Такие взрослые уже 😍", "Какие же красивые 😻", "Уточка с утятами 😂🥺❤", "По таким зайка скучать можно вечно 🖤,а лучше не скучать а видеть постоянно ❤️❤️❤️", "Какие же вы милые 😍 Зайки 😍 Такие солнечные 😍", "Чужие дети быстро растут 🙈😍", – отреагировали на публикацию поклонники Екатерины Вилковой.

Добавим, что на днях звезда отечественных сериалов побывала в Санкт-Петербурге. В Северной столице Екатерина Вилкова встретилась с коллегой по цеху Ольгой Ломоносовой. Судя по соцсетям, знаменитости отлично провели время.