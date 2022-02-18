Чем закончился сериал "Холодные берега. Возвращение" с Екатериной Вилковой

17 февраля телеканал "Россия 1" показал финал ленты "Холодные берега. Возвращение". Личность душегуба наконец раскрыта. Кроме того, зрители узнали о том, что случилось с персонажем актрисы Екатерины Вилковой – Алиной Новинской.
По втором сезоне "Холодных берегов", напомним, главная героиня Алина Новинская увольняется из Следственного комитета. Персонаж с головой уходит в изучение психологии, получает диплом и приходит работать в НИИ. Теперь Алина изучает поведение серийных убийц. Спустя время Новинская узнает о появлении еще одного маньяка. Героиня становится частью зловещего плана душегуба. Теперь Алине и ее близким грозит смертельная опасность.
Алина Новинская возобновляет сотрудничество со Следственным комитетом. Она должна консультировать подполковника Игоря Тарасова. Первое время отношения героини с коллегами не ладятся. Новинская вот-вот узнает жуткую правду о личности маньяка.
В седьмой серии сериала "Холодные берега. Возвращение" Алина продолжает терять близких. Героиня боится, что следующей жертвой злодея станет ее ребенок – сын Антон. Новинская решает обыграть душегуба. Чтобы лишить маньяка любимой игрушки, она исчезает. Главная цель персонажа – вывести преступника из себя и подтолкнуть к провалу.
В финальной, восьмой серии ленты Алина Новинская узнает правду о личности серийного убийцы – это Павел. Героиня ошеломлена. Алине кажется, что информация открылась ей слишком поздно. Маньяк похитил ее сына. Персонажу и ее ребенку остается надеется только на чудо.
Павел собирается сжечь дом, в котором находятся Алина и Антон. Завязывается потасовка. Антону удается оглушить злодея. К героям приходит неожиданная подмога. Душегуб погибает. Женщина и ее ребенок спасаются из огня. В конце эпизода спаситель зовет Новинскую на свидание.