Екатерину Вилкову без волос сняли с маленькой дочкой

Звезда сериалов "Отель Элеон", "Гранд" и "Шифр" удивила выбором прически. Актрисе Екатерине Вилковой советуют больше не экспериментировать с шевелюрой.

Накануне первенцу знаменитости, дочери Павле, исполнилось девять лет. Екатерина Вилкова устроила наследнице праздник. Поздравить девочку пришли друзья. Вместе с ровесниками Павла отведала вкусный торт.

После вечеринки Вилкова, судя по всему, решила перебрать фотоархивы. Видимо, снимки вызвали у артистки ностальгию. В личном микроблоге Екатерина опубликовала кадр, на котором Павла – совсем еще кроха.

Подписчики обратили внимание на внешний вид Вилковой на фото. Знаменитость запечатлена без длинных волос – с очень короткой стрижкой. Такой образ некоторым показался непривычным. Красавице артистке советовали впредь беречь локоны.

"Мне так нравились ваши длиные волосы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какая она здесь еще кроха...", "Милые какие Стрижка Вам очень к лицу", "Как же Вы похожи", "Оооой зачем вы подстриглись??? Вам с длинным ми так шло!!! Наращивание теперь", – писали поклонники звезды сериала "Отель Элеон"

Напомним, Екатерина Вилкова более восьми лет состоит в браке с коллегой по цеху Ильей Любимовым. В 2012-м у пары появилась дочь. Девочку назвали Павла. В 2014-м знаменитости вновь стали родителями – появился сын Петр.