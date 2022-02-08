Екатерине Вилковой вновь грозит смертельная опасность

14 февраля начнется трансляция драматического сериала Сергея Комарова "Холодные берега. Возвращение". Второй сезон популярной ленты покажет телеканал "Россия".
В новых эпизодах героиня Екатерины Вилковой, Алина Новинская, приходит работать в НИИ, который занимается изучением преступников. Вскоре персонаж узнает о появлении еще одного маньяка. Серийный убийца делает Новинскую частью своей жестокой игры, подражая самым известным душегубам прошлого. Алине, ее близким и друзьям грозит смертельная опасность. На этом фоне проблемы Алины в браке кажутся не такими уж и значительными. Героиня сериала "Холодные берега. Возвращение" простила супругу неверность. Алина и Марк вместе, но забыть прошлые обиды у них не получается.
Персонаж Екатерины Вилковой начинает вновь трудиться в Следственном комитете, но на этот раз лишь консультантом. Алина Новинская должна помочь сотруднику ведомства Игорю Тарасову поймать маньяка. Найти общие точки с новоиспеченным коллегой сложно. Кроме того, Алина узнает шокирующую правду о серийном убийце.
В картине "Холодные берега. Возвращение" появятся Кирилл Сафонов, Галина Польских и Петр Рыков. Также в ленте снялись Александр Яцко и Дарья Повереннова.