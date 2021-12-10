Вилкова и Ткаченко оказались во временной петле

В Сети опубликован трейлер нового сериала "В раю мест
нет". Премьера картины состоится 15 декабря.
В центре сюжета сериала "В раю мест нет" – бывшие любовники Виктория и Андрей. Она геолог, он геофизик. Экс-влюбленные встречаются в глухом лесу по работе – им необходимо отыскать место падения некого космического объекта.
Вселенная дарит Вике и Андрею шанс возобновить отношения – они оказываются во временной петле. В прошлом из-за интрижки героев пострадали другие люди – муж Виктории погиб, а жена Андрея сбежала с ребенком. Персонажи решают воспользоваться случаем, исправить ошибки прошлого и избавиться от чувства вины. Снова и снова геолог и геофизик пытаются переписать судьбу. На этом нелегком пути герои Екатерины Вилковой и Артема Ткаченко узнают, что тайны были не только у них.
Режиссером ленты "В раю мест нет" выступил Эдуард Бордуков. По словам постановщика, сериал поднимает тему "ошибочного выбора" и рассказывает о персонажах, которые поняли, что связали свои жизни не с теми людьми. Из-за чувства вины и страха одиночества герои оказываются в ловушке. Сериал "В раю мест нет", говорит Бордуков, – это мелодрама, в которой есть фантастическая составляющая. Элемент мистики позволяет раскрыть тему глубже.
Сериал "В раю мест нет" снимали в Санкт-Петербурге. Премьера ленты состоится в онлайн-кинотеатр KION.