Актриса Екатерина Вилкова показала окровавленную голову

Звезда сериала "Отель Элеон" поделилась жуткими кадрами. Актриса Екатерина Вилкова напугала внешним видом.

В Сети появилось леденящее душу фото известной актрисы. Звезду сериала "Отель Элеон" запечатлели с разбитой головой. Волосы, висок и щека Екатерины Вилковой окровавлены. Актриса смотрит объектив, ее лицо выражает озадаченность.

"Решила таки накраситься", – шутливо подписала кадр Екатерина в личном "Инстаграм". К публикации звезда сериала добавила хештег "трудовые будни".

Большинство поклонников поняли, что кадр создан на съемках нового проекта, а кровь на лице знаменитости бутафорская. Между тем невнимательные поклонники не на шутку перепугались, а предприимчивые фанаты, подсказывали актрисе варианты для быстрого заработка.

"Блин, я даже испугалась... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Преступление и наказание? 😉😂", "Мозг потек😁", "Тут должен быть текст другой. Меня избил мой парень. Срочно требуются деньги на лечение в Мальдивской клинике и эфиры на 1 канале. Помогите люди добрые. 😉😃", – отмечали пользователи Сети.

Поклонники Екатерины Вилковой предположили, что зловещий грим актрисе нанесли на съемках фильма "Ряд 19". Картину снимает режиссер Александр Бабаев. Сюжет фильма разворачивается в салоне самолета. Во время ночного рейса при странных обстоятельствах начинают умирать пассажиры. Лента снимается в Москве и Подмосковье.

Также обсуждалась версия о том, что жуткие кадры созданы на площадке сериала "Шифр". Интернет-пользователи живо интересовались судьбой проекта.