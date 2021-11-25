Наломала дров: актриса Вилкова о попытке исправить ошибки прошлого

Названа дата премьеры сериала "В раю мест нет".

Скоро на экраны выйдет сериал "В раю мест нет". Премьера ленты запланирована на 15 декабря. Картина расскажет историю экс-возлюбленных, которые, оказавшись в петле времени, хотят исправить ошибки прошлого. Центральные роли в проекте исполнили звезда ленты "Вертинский" Екатерина Вилкова и актер "Вампиров средней полосы" Артем Ткаченко.

Сюжет картины "В раю мест нет" разворачивается вокруг бывших любовников – Виктории и Андрея. Молодые люди по работе оказываются на месте приземления космического объекта.

Персонажей тянет друг к другу. Быть вместе Виктория и Андрей не могут из-за чувства вины. Герои уверены, что их роман спровоцировал ряд неприятных событий – муж Вики скончался, а супруга Андрея сбежала вместе с его крохой-сыном.

Персонажи сериала "В раю мест нет" странным образом попадают в параллельную реальность. Влюбленные отравляются в прошлое. Герои пытаются использовать подаренный шанс и все исправить, но одного желания поступить "правильно" недостаточно. Выясняется, что секреты были не только у них.

Персонаж Екатерины Вилковой – геолог Виктория. По словам актрисы, ее героиня совестливая и очень импульсивная. Виктория в свое время наломала дров и готова отказаться от всего, чтобы загладить свою вину. Артистка понимает стремление своей героини избавиться от груза на душе.

"Все мы совершаем в этой жизни ошибки, и каждый из нас периодически хотел, чтобы представилась такая возможность", – рассуждает звезда.



Сериал "В раю мест нет" снимали в Санкт-Петербурге. Пейзажи Финского залива стали олицетворением внутреннего состояния героев. Ленту можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре KION.