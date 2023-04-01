Спасите наши души: ликвидированный Борисов всплыл в ледяных водах

Поклонники экс-ведущего "Пусть говорят" Дмитрия Борисова зажали рты руками, чтобы не закричать от ужаса.



Шоу "Пусть говорят" было закрыто около года назад из-за необходимости изменений в эфирную сетку. Спустя время его попытались реанимировать: сняли еще несколько выпусков, но затем вновь закрыли. Тогда ни руководство Первого канала, ни ведущий шоу Дмитрий Борисов никак это не прокомментировали.

Многие рассуждают о том, какая судьба ждет "Пусть говорят". Звучат версии о том, что Борисов с должностью ведущего не справился, поэтому на его место ищут кого-то другого. Говорят и о том, что зрители в целом устали от приевшегося за много лет формата телешоу.

Тем не менее, ликвидированный Дмитрий Борисов с руководством телеканала не спорил. Пока судьбу "Пусть говорят" решают топ-менеджеры канала, мужчина переключился на дело, которое ему по душе: благотворительность.

На своей странице телеведущий совсем недавно опубликовал пост в поддержку бездомных собак, которых можно забрать в добрые руки. Теперь же Борисов душой всплыл в ледяных водах затопленного из-за паводка приюта для собак.

"Нужна помощь с временной передержкой собак. <...> Ситуация SOS", – бросил клич о помощи Дмитрий Борисов.

К слову, команда SOS является сокращением от фразы "Save our souls", которая в переводе с английского означает "Спасите наши души". Использованная изгнанным из "Пусть говорят" Дмитрием Борисовым фраза используется тогда, тогда существует угроза чьей-либо жизни, когда необходима немедленная и безотлагательная помощь.