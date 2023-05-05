Куда делся ведущий Первого канала Дмитрий Борисов после странного эфира про инопланетян

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Пятница 5 мая

18:53Куда делся ведущий Первого канала Дмитрий Борисов после странного эфира про инопланетян 18:11Виктория Боня заявила о создании собственного "Тиндера" в России 17:25Сергей Маковецкий отказался от роли в российском кино 17:00"Нам надо в президентки идти": Лазарева* и Вайкуле поделили российский бюджет 16:40Как госпитализация Петросяна связана с операцией и осложнениями на сердце 16:20Владимир Пресняков на время перестал дышать после трюка в бассейне 16:00"Какая же это гадость": Лариса Гузеева закатила скандал после похорон 15:40Сын раскрыл новые детали ухода Славы Зайцева 15:20В Подмосковье открылась выставка в честь Иосифа Кобзона 15:00Таролог рассказала о будущем больной звезды 90-х Андрея Губина 14:38Сбежавший из России Галкин* показал реалии жизни за границей 14:20Гостиница на костях: туристический центр появится на перевале Дятлова 14:00Семейное воссоединение: Внук Пугачевой заскучал по России вслед за знаменитой бабушкой 13:40"Легче найти в интернете": разведенка Барановская заговорила об интиме на одну ночь 13:20"Никто не слышал": гроб с телом Зайцева хотят перенести в другое место 13:00В апреле на столичный рынок вышло 5 ЖК 12:40"Убивать массово и жестоко": законопроект о бездомных собаках открывает дорогу в ад 12:20Резко исхудавшего Малахова заменили в кресле ведущего 12:00"Волнительно": вид Юдашкина ошарашил толпу зевак 11:40"Держитесь": Высоцкая принимает соболезнования 11:20"Одной скучно": К сверкнувшей растительностью между ног Волочковой пристроился сзади мулат 11:00Эксперт раскрыл преимущества дачного участка 10:40"К мужчинам отношение особое": Орлова присосалась к молодому красавцу за спиной у седого мужа 10:20"Больно": раздавленный смертью близкого Газманов с трудом говорит 10:00"Гори в аду": вышедшего на связь из США Панина распекли 09:40Сухой закон: в РФ планируются масштабные ограничения продажи алкоголя в жилых домах 09:00Родит: Молодая жена подарит пенсионеру Цекало малыша 08:40"Смартфоновое лицо": названа главная особенность современных людей 08:20"Так надо любить": раскрыта тайная связь Киркорова и Газманова 08:00В Новую Москву переезжают из-за экологии 06:10Заподозрили беременность: у Пугачевой может родиться наследник на чужбине 04:18Какая диета считается вредной: объяснил эксперт 02:30"Квадрат" у Кремля стоит от 2,6 млн рублей 00:38"Чего это с ней?": россияне не смогли сдержаться после снимков Толкалиной без одежды 22:40"Паста-кризис": в Италии созвали комиссию из-за роста цен на макароны 22:20Как быстро похудеть после родов? Совет врача-диетолога 22:00Скончался бывший худрук театра "Мастеровые" 21:20Отправленный в реанимацию Петросян вопит в больнице: Что это такое?! 21:00"Стану хорошим отцом": Митя Фомин задумался о рождении ребенка от любимой женщины 19:40"Уже не раз были": всплыла правда о налоговых проверках вляпавшейся в скандал Ольги Бузовой 19:20В Москве велосипедист попал под колеса авто 19:00"Свобода, алкоголь, женщины": предсказан развод едва родившей Брутян и развязного Прилучного 18:40"Профессиональная *****": вскрылось прошлое Лаймы Вайкуле до карьеры в СССР 18:20"Бил и душил на глазах у детей": Рапунцель из "Дома-2" запретила мужу видеть дочерей 18:00Петросяна перевели в реанимацию после тяжелой операции 17:40На Высоцкую набросилась разъяренная толпа из-за старых видео 17:20"Кому сейчас легко?": сын Зайцева бросился к деньгам отца сразу после похорон 17:00"Чувствую себя отвратительно": Слова молодой жены после прощания с Петросяном ранят до слез 16:40"Я не мог": грезивший о победе Лазарев громко запищал 16:20Вставила между ягодиц: Оттопырившая голый зад Толкалина оседлала толстенный ствол
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Куда делся ведущий Первого канала Дмитрий Борисов после странного эфира про инопланетян

Куда делся ведущий Первого канала Дмитрий Борисов после странного эфира про инопланетян
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Дмитрий Борисов был очень популярен.

С этого года популярная в России программа "Пусть говорят", которую раньше вел Андрей Малахов, а потом Дмитрий Борисов, пропала из эфира в привычном формате. Сначала шоу стало выходить реже – не каждый день, а раз в неделю. А потом и вовсе куда-то исчезло, а вместе с ним и его ведущий Дмитрий Борисов.

Последний раз Дмитрия Борисова видели в эфире странного выпуска про инопланетян, где гости передачи разговаривали с пришельцами на инопланетном языке и всерьез обсуждали вероятность существования внеземной цивилизации... Что этим хотели сказать создатели проекта, не ясно, но выпуск быстро стал популярным и разлетелся по фрагментам в Сети.

С тех пор Дмитрий Борисов на Первом канале не появлялся. В соцсети он тоже стал выходить крайне редко. Лишь изредка он публикует одиночные снимки, но общаться с поклонниками не спешит.

На днях ситуация прояснилась. Одна из бывших участниц шоу "Пусть говорят" Светлана Малькова рассказала, что российский ведущий Дмитрий Борисов сейчас в Майами. Сама она тоже там живет, встретила его совершенно случайно на спектакле "Евгений Онегин" с Борисом Смолкиным в местном театре.

Сам Дмитрий Борисов пока никак не прокомментировал свой отъезд из России. Хотя в Сети уже заговорили о том, что он мог перебраться за океан.

5 мая 2023, 18:53
Дмитрий Борисов. Фото: Vadim Tarakanov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
"КП"✓ Надежный источник

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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