Телеведущий Борисов приехал в Россию из США ради празднования дня рождения Барановской

Телеведущий Дмитрий Борисов вернулся в Россию из Америки. Для этого был торжественный повод.



В мае прошлого года Дмитрий Борисов улетел в Майами. Это произошло после того, как руководство Первого канала поставило на паузу шоу "Пусть говорят", ведущим которого он являлся.

После нового года о судьбе проекта не поступало никакой информации. Дмитрий Борисов тоже не появлялся в поле зрения общественности.



Все изменилось в начале июня 2023 года. Борисов приехал в Россию ради торжества — дня рождения телеведущей Барановской, которой исполнилось 43 года. Журналисты обратили на этот факт внимание только сейчас, придав факт приезда телеведущего огласке.

Стоит отметить, что отъезд Борисова в США обрастал множеством слухов. Сейчас трудно понять, какое место проживания для ведущего предпочтительнее, поскольку вопрос о его актуальной работе остается открытым.

Преданным своему ремеслу людям трудно находиться без выполнения своей профессиональной деятельности. Трудно представить Дмитрия Борисова участвующего в сторонних проектах, однако практика показывает, что многие шоумены меняют амплуа и образ даже спустя десятилетия активной карьеры.