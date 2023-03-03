"Болезнь": Поргина озвучила шокирующую причину исчезновения Борисова

Куда пропал Дмитрий Борисов?

В конце декабря 2022 года на Первом канале вышел последний выпуск передачи "Пусть говорят". Несколько лет Дмитрий Борисов являлся ведущим этого ток-шоу. В этом году передача не выходит в эфир, поэтому зрители потеряли 37-летнего журналиста. Публикации в соцсетях он делает очень редко, а на вопрос, почему он исчез с экранов, поклонникам не отвечает.

Причину исчезновения Борисова озвучила вдова Николая Караченцова Людмила Поргина, которая довольно часто принимала участие в съемках шоу "Пусть говорят". По ее словам, Дмитрий перешел на другой канал – "Звезда". "Очень рада, что он работает. Телевидение – это же тоже болезнь", – сказала Поргина в недавней беседе с журналистами.

Однако в интернете нет никакой информации о новом проекте телеканала "Звезда" с Дмитрием Борисовым, поэтому, возможно, Людмила Андреевна оговорилась. Или Поргина сообщила, о чем еще официально не объявлено? В любом случае информация о том, что знаменитый телеведущий перешел с "первой кнопки" на канал, который курирует Минобороны, является шокирующей. Напомним, журналист является генпродюсером компании "Первый канал. Всемирная сеть".