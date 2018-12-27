Жена Макрона взорвалась из-за грязного гей-скандала

Супруга французского президента недавно стала объектом критики активистов ЛГБТ-движения. Брижит Макрон сфотографировалась с шоуменом Марселем Кэмпионом, который широко известен своими гомофобными высказываниями.

В минувшее воскресенье жена лидера Франции посетила рождественскую ярмарку, организованную бизнесменом. После она лично захотела встретиться с Марселем, чтобы похвалить работу его команды. Брижит призналась, что ее детям и внукам понравилось это сказочное мероприятие в парижском саду Тюильри. "Макрон поздравила нас. Она сказала: "Вы хорошо потрудились, это очень красивая ярмарка. Моим детям и внукам она очень нравится", – отметил шоумен.

Марсель Кэмпион привлек внимание общественности после публикации скандального ролика, в котором он открыто выражает неприязнь к гомосексуалистам. Он заявил, что Парижским советом управляют люди нетрадиционной ориентации. "Я обычно называю их "квир", но меня попросили больше так не говорить, поэтому теперь использую слово "геи". Я не имею ничего против них, кроме того, что они все извращенцы", – заявил мужчина.

Шоумен позже пояснил, что визит супруги Эмманюэля Макрона не является свидетельством того, что она согласна с его высказываниями. Первая леди Франции только хотела показать, что она поддерживает рождественскую ярмарку.

Тем не менее поступок Брижит осудили многие политики. "Жена президента республики позирует рядом с известным гомофобом. Это жалкое зрелище. Макрон должна сто раз подумать прежде, чем пожимать руку этому человеку на публике. Таким образом она выражает ему почтение", – отметил член Французской коммунистической партии Иэн Броссат.

Мэр Парижа Анна Идальго выступила против предложения Марселя Кэмпиона перенести рождественскую ярмарку на Елисейские поля. Она также отказалась выдать ему разрешение на установку большого колеса обозрения на площади Согласия.