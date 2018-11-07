Стильная жена-старушка затмила унылого Макрона

Первая леди Франции продолжает удивлять чувством стиля. Скучные официальные наряды супруга-президента лишь оттеняют ее туалеты. Брижит Макрон блистала на церемонии, посвященной 100-летию окончания Первой мировой войны.

Мероприятия проходили в городе Верден. 40-летний президент Франции Эммануэль Макрон и его 65-летняя супруга Брижит 6 ноября посетили мемориал Douaumont Ossuar, посвященный погибшим во время битвы при Вердене в Первой мировой войне. Супруги встретились со студентами, а также приняли участие в церемонии, приуроченной к 100-летию окончания войны.

Это был первый визит главы государства и его жены после нескольких дней отпуска. Ранее президент Франции решил немного отдохнуть от рабочих будней. Французский лидер и его супруга не стали покидать страну: они провели время в Онфлере, на северо-западе.

В Верден Брижит Макрон приехала в черных узких джинсах, водолазке, лакированных ботинках на небольшом устойчивом каблуке, кожаных перчатках и коричневом пальто от MyTheresa стоимостью около трех тысяч долларов, пишет Spletnik.ru.

Надо отметить, что стилисты до сих пор спорят, можно ли сочетать коричневый и черный цвета. А пока они решают этот вопрос, Брижит Макрон уже на него ответила – первая леди выглядела стильно и элегантно.

Напомним, Эммануэль Макрон сорвал переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Полноформатная встреча российского и американского президентов должна была пройти 11 ноября в Париже. Однако лидер Франции выступил против. Макрон испугался, что российско-американский саммит затмит мероприятия, посвященные 100-летию со дня окончания Первой мировой войны. Французский президент попросил Москву и Вашингтон не проводить переговоры в Париже.