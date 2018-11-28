Бойкая старушка Макрон показала стройные ножки
В Елисейском дворце 27 ноября принимали президента Румынии Клауса Йоханниса и его супругу Кармен. Румынская первая леди по такому случаю надела белоснежное классическое пальто, синее платье и нежно-розовые лодочки. Образ дополнял клатч в цвет обуви и шелковый платок на шее.
Встречали гостей 40-летний Эммануэль и 65-летняя Брижит Макрон. Супруга президента Франции выбрала сине-белое твидовое платье с карманами-обманками и синие классические лодочки. Длина платья, как обычно - выше колена: Брижит не скрывает своих стройных ног.
Скептически отозвались специалисты о выборе аксессуаров женой Эммануэля Макрона. По мнению экспертов, синий кожаный браслет в комплекте с элегантным и сдержанным нарядом смотрелся не совсем уместно, пишет Spletnik.
Тем не менее первая леди Франции продолжает удивлять чувством стиля. А скучные официальные наряды супруга-президента лишь оттеняют ее туалеты.
Недавно Брижит Макрон блистала на церемонии, посвященной 100-летию окончания Первой мировой войны. В Верден первая леди приехала в черных узких джинсах, водолазке, лакированных ботинках, кожаных перчатках и коричневом пальто от MyTheresa стоимостью около трех тысяч долларов. Эксперты моды пришли к выводу, что, несмотря на некоторый диссонанс в цветах, первая леди выглядела стильно и элегантно.
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