Престарелая жена закатила Макрону дикий скандал с оскорблениями

В семье президента Франции произошел серьезный конфликт. Брижит отчитывала мужа так, что ее слышали даже охранники.

Судя по всему, отношения между Эммануэлем Макроном и его женой дали трещину. Между ними произошла серьезная ссора.

Ругались супруги так, что их было хорошо слышно даже за плотно закрытыми дверями. Об этом рассказал один из секьюрити знаменитой четы.

По словам охранника, отзвуки грандиозного скандала слышались далеко за пределами помещения. Первая леди Франции находилась в состоянии крайней ярости и в оскорбительной манере требовала от Эммануэля прекратить "идиотские выходки", передает Public.fr.

В ходе ссоры Брижит припомнила президенту страны все наболевшее. По данным французских СМИ, у первой леди просто "накипело".

Напомним, ходят слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации главы Франции. Желтая пресса утверждала, что брак Макрона с престарелой учительницей Брижит – лишь ширма. Сам он, правда, все обвинения в гомосексуальности отвергал, но французы ему не верят.

Как писали Dni.Ru, самым громким скандалом, связанным с президентом Франции, стало дело Беналла. На опубликованном в Сети видео некий мужчина в полицейской форме избивает демонстрантов во время митинга в Париже. Выяснилось, что это – советник по безопасности главы государства Александр Беналла.