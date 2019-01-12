Брижит Макрон присмотрела квартиру в центре Парижа

Эта женщина для президента Франции – учитель и наставник. Она много вкладывает в становление Макрона , как личности, так как она его старше и мудрее. Можно сказать, что французский лидер за ней , как за каменной стеной, говорит Кажетта.

По словам ясновидящей, эта пара хоть и имеет любовные отношения, больше связана с друг другом прочным дружеским союзом. Эммануэль никогда не оставит свою супругу, их союз на долгие годы. Безусловно, из-за разницы в возрасте муж может несколько отвлекаться и флиртовать – но положение в обществе обязывает, так что грандиозного скандала не будет.

Кажетта подчеркивает, что союз Брижит и Эммануэля кармический. Первая леди много помогает супругу и в части политической карьеры. Для нее же самой новый год, год Свиньи принесет удачу и новые перспективы.

У пары прибавится недвижимости, предвидит ведунья. "Брижит мечтает о большой квартире в центре Парижа, с красивыми витражными окнами, как мне показывают камни. Все пространство светлое и интерьер ей даже не придется менять. Это место она давно присмотрела и в этом году приобретет. Дом с историей. Но эту недвижимость она приобретет исключительно для себя", - уверена Кажетта.

Ведунья отмечает, что у супруги президента есть небольшие проблемы со здоровьем. Однако, будучи женщиной образованной, любое недомогание или хоть какое-то отклонение от нормы по здоровью она предупреждает и посещает врачей регулярно.

Наступивший год принесет паре много разъездов. Что касается детей Брижит, то у них все идет по плану – они взрослые, самодостаточные люди. И не так часто появляются в СМИ, что характеризует их с хорошей точки зрения.