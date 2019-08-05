В погоне за молодостью: жена Макрона решилась на отчаянные меры

Зеленский захватил Раду Гороскоп Игры Форум Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Понедельник 5 августа
Лента новостей
08:39
Гороскоп на неделю
08:35
Почерневший Петросян: Спать не дает мне всю ночь
03:08
Истощить до смерти: раскрыт коварный план молодой жены Цекало
01:13
"Вы в своем уме?: известная певица вступилась за резко сдавшего Моисеева
23:16
Осталась без приглашения: Миддлтон пропустит 38-летие Маркл
21:09
Надоедливые мухи: Леди Гага ответила недругам топлес
20:37
"Точно умер?": Россияне отказываются верить в кончину Токарева
20:08
Самолет Sukhoi Superjet 100 экстренно приземлился из-за ЧП
19:17
"Зажигали в зоне": скандальный артист вспомнил о лихих временах с Токаревым
18:23
Депутат Госдумы Федоров призвал сажать в тюрьму организаторов нелегальных митингов
17:39
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 4 августа 2019 года
16:58
"Мы помним": Иосиф Пригожин заговорил о горькой утрате
16:19
Обнародованы подробности смерти Вилли Токарева
15:47
Умер певец Вилли Токарев
15:12
Есть жертвы: в Москве элитная иномарка выгорела дотла
14:21
Гвоздь в крышку гроба: вскрылись новые преступления бежавшего с позором Порошенко
13:44
Удалившая все фото мужа Брежнева показала роскошное тело
13:42
10 погибших: неизвестный открыл стрельбу по людям возле бара
13:07
"Снова замуж": 50-летняя Бондарчук показала помолвочное кольцо
13:05
Умер обладатель премии "Оскар"
12:28
Киркоров взял детей на ночную вечеринку с полуголыми красотками
11:32
Оплевавшая завистниц Волочкова растянулась в микро-бикини
11:15
"Утренний опохмел": облюбовавшая цистерну алкоголя Наташа Королева произвела фурор
10:43
Малопривлекательно: грудь Собчак почти вывалилась из декольте
10:17
Представшая без прикрас Тодоренко откровенно высказалась о болезни
08:33
"Просто космос": Климова покорила снимком без макияжа
06:08
Дочь Виторгана подурачилась с Нинидзе
04:19
"Верни сетку Леонтьеву!": нелепый наряд Каменских подняли на смех
02:34
Звезда "Дома-2" жестоко избила жениха перед свадьбой (видео)
00:11
Стринги и шуба: Мороз отреагировала смелыми фото на известие о свадьбе Богомолова
22:27
"Какой хорошенький!": сын Лазарева очаровал танцем
20:05
"Худшее, что я читал": Маркл крепко врезали за безвкусицу
19:58
Появились сообщения об агентах ЦРУ на незаконном митинге в центре Москвы
18:28
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 августа 2019 года
17:52
Зеленский раззявил рот на лакомый кусок России
17:37
Никаса Сафронова настигла страшная беда
17:18
В "ЕР" выступили против штрафа за самостоятельное благоустройство двора
17:08
"Богиня": 50-летняя Бондарчук сразила наповал снимком в купальнике
16:48
Два человека пострадали: в Москве столкнулись полицейская машина и такси
16:21
"Вам делать больше нечего?": Водонаева вышла из себя из-за глупых вопросов
15:54
"Теплые и настоящие": Цымбалюк-Романовская и Шаляпин порезвились на пляже
15:30
"Я чуть в обморок не упала": Салтыкова пришла в шок от изуродовавшей себя дочери
14:27
Превратилась в иссохшую мумию: Калашникова о жутких последствиях пластики
13:51
"Вы все лучше и лучше": Чехова в тельняшке возбудила десантников
13:51
США готовит сокрушительный удар по России
13:18
"Надоел этот цирк!": Алибасов вызвал гнев очередной выходкой
13:02
"Симпатюга": 61-летняя Юдашкина показала голые ноги
12:44
"Очень красивая": Валерия в роковом образе свела с ума Полину Гагарину
12:36
Володин рассказал об отмене роуминга между Россией и Белоруссией
12:07
"Пришел в ужас": актер из сериала "Универ" рассказал о страшном диагнозе
12:03
"Эталон женской красоты!" – Порошина в подсолнухах привела в восторг
11:39
"Преступница": после грязных оскорблений россиян актриса Толкалина сообщила об уходе
11:29
Влюбленную Собчак спустили с небес на землю
10:40
"Мерзкая гнида": Глюк'oZa заявила о лютой ненависти
10:30
Слабое дитя: беспомощному Зеленскому поставили неутешительный диагноз
10:08
В центре Москвы произошел крупный пожар
06:37
Большие губы и пустой взгляд: жену Тарасова сравнили с женщиной-рыбой
04:22
Отношения со сроком годности: Собчак и Богомолову пророчат расставание после свадьбы
02:14
Брэд Питт стал жертвой домогательства популярной актрисы
00:09
Распоясавшаяся Миддлтон получила нагоняй от Елизаветы II
22:18
Прозападные СМИ пытаются повлиять на московские выборы по заказу США?
21:55
Крымский мост спровоцировал массовую гибель
21:50
"Не по дням, а по часам": Виктория Боня стремительно теряет вес
21:49
Знаменитая модель с целлюлитом возмутила народ переделанной фигурой
21:27
"Не уродуй себя!": возлюбленный серьезно поговорил с перекроенной хирургом Кравец
21:05
Цой решилась на отчаянный шаг после истории с жуткой травмой
20:34
Осужденные Кокорин и Мамаев просятся на свободу
20:10
Оставила Харламова: с кем Асмус улетела на курорт
19:40
Устроивший дебош в Кирове пьяный водитель крупно поплатился
18:54
"Чаровница": певица Елка покорила своим новым амплуа
18:39
На лоб тоненькой струйкой: Кудрявцева показала странный способ омоложения
18:04
Приставы постарались: родственников Жанны Фриске заставили погасить долги
17:51
"Седая старуха!": изменившаяся Утяшева получила плевок в лицо
17:37
Прятался в лесу: в Забайкалье убийцу женщины поймали лишь спустя 13 лет
17:28
Совет на выходные
17:28
"Он подсел на "хайп": обнародованы истинные мотивы собравшегося жениться на Собчак Богомолова
16:50
Звезда Первого канала переплюнула секс-гиганта Нагиева
16:43
У легендарного участника шоу "Дом-2" родилась дочь
16:30
Зеленский заявил об отставке после прилюдного унижения
16:15
Народная артистка умерла после продолжительной болезни
15:59
"Лепешки не для слабонервных!": Лолита показала большую грудь
15:34
Появились жуткие подробности смертельной аварии с автобусом на Ставрополье
15:27
48-летняя модель предстала без нижнего белья
15:10
"Ух, Михалыч заводной!": жена Газманова показала пикантное фото с мужем
15:05
Известного режиссера покусала собака
14:48
Оставшаяся без квартиры из-за внука Новикова сообщила новые подробности
14:44
В кого превратилась падчерица Урганта
14:28
Известная актриса разрыдалась у Корчевникова после слов о раке
14:04
Богомолов и Собчак показали нежные чувства на публике
14:04
Под Москвой мужчина зарезал друга в пьяной ссоре
13:59
Повалий увезла 77-летнюю мать подальше от Украины
13:43
"Не заслужила золотую медаль": молодая соперница вцепилась в горло Загитовой
13:38
Джигарханян появился на людях после сообщения о беременности Виталины
13:34
Поматросит и бросит: раскрыт подлый замысел Лукашенко против Зеленского
13:32
Ученые обнаружили способ предотвратить рак кожи
13:12
"Сиди дома!": затюканный Плющенко огрызнулся после причинения боли сыну
13:00
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 2 августа 2019 года
12:48
"Судить за мошенничество!": Алибасову с сыном потребовали впаять срок за вранье об отравлении
12:43
В Подмосковье два грабителя выстрелили в продавца из-за ящика вишни
12:34
Трамп нанес подлый удар по России из-за дела Скрипалей
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Большие губы и пустой взгляд: жену Тарасова сравнили с женщиной-рыбой
Слабое дитя: беспомощному Зеленскому поставили неутешительный диагноз
В центре Москвы произошел крупный пожар
"Мерзкая гнида": Глюк'oZa заявила о лютой ненависти
Влюбленную Собчак спустили с небес на землю
"Эталон женской красоты!" – Порошина в подсолнухах привела в восторг
Общество

В погоне за молодостью: жена Макрона решилась на отчаянные меры

Бриджит Макрон. Фото: www.globallookpress.com
Первая леди Франции Брижит Макрон сейчас уже 66 лет. Годы неумолимо тикают, женщина не становится моложе. Поэтому она нашла более рациональный выход.
прочитано 204 раза

Супруга Эмманюэля Макрона сделала себе пластическую операцию по омоложению лица. Видимо желание соответствовать молодому мужу оказалось слишком сильным. Для своей затеи первая леди предпочла одну из лучших клиник Парижа.

ПО ТЕМЕ

Стильная жена-старушка затмила унылого Макрона

Пожилая жена готовится съехать от Макрона

 Брижит Макрон

Брижит Макрон учитель французского языка и латыни

Подготовка к процедуре не заняла много времени. Сначала жена политика пришла на первичную консультацию, а на следующий день уже легла на операционный стол. Сразу после хирургического вмешательства, буквально через пару часов, Бриджит уже отправилась из больницы домой.

Известно, что весь процесс длился около трех часов. К слову, супруга французского политика также согласилась на общий наркоз. Операция прошла без осложнений.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

�� #brigittemacron #emmanuelmacron #lesmacron #macron #couplepresidentiel #bormeslesmimosas

Публикация от Brigitte et Emmanuel Macron (@lesmacron)

В течение двух дней 66-летняя супруга Эмманюэля Макрона восстанавливалась в Версале. После она отправилась в президентскую резиденцию на берегу Средиземного моря, сообщает Life.ru.

Напомним, Эмманюэль и Бриджит в браке уже 12 лет. Женщина старше супруга на 25 лет, но для их счастья это не помеха. 

Автор: 5 августа 2019, 08:20
ФОТОРЕПОРТАЖ

Меркель подурачилась с Макроном

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Слабое дитя: беспомощному Зеленскому поставили неутешительный диагноз
США готовит сокрушительный удар по России
Сделано заявление об убийстве сбежавшего Порошенко
Дума рассмотрит обращение о признании геноцида южных осетин

Шоу-бизнес

Почерневший Петросян: Спать не дает мне всю ночь
Брэд Питт надоумил: стало известно о тайной помолвке Леонардо Ди Каприо
Может себе позволить: известная актриса вступилась за нетрезвую Пугачеву
Истощить до смерти: раскрыт коварный план молодой жены Цекало

Проишествия

"Унижала мое сексуальное достоинство": убийца модели-эскортницы пожаловался полиции на жертву
Выживший ребенок из лагеря "Холдоми" рассказал леденящие душу подробности о пожаре
"Неправильный выбор": страшная смерть дочери русского миллионера в Лондоне
Пассажиров метро избила вооруженная толпа (видео)

Lifestyle

Умер актер из фильма "Угрюм-река"
"Уже не говорит": Терехова перестала узнавать близких
Ефремов раскрыл причину смерти матери
В Сети появился первый трейлер сиквела "Сияние"
Шоу-бизнес

Оплевавшая завистниц Волочкова растянулась в микро-бикини

Звезда отдыхает на курорте
Шоу-бизнес

Стринги и шуба: Мороз отреагировала смелыми фото на известие о свадьбе Богомолова

Актриса поразила поклонников откровенными фото
Шоу-бизнес

Киркоров взял детей на ночную вечеринку с полуголыми красотками

Тусовка не произвела впечатления на наследников поп-короля
Шоу-бизнес

"Зажигали в зоне": скандальный артист вспомнил о лихих временах с Токаревым

Коллеги и друзья вспоминают артиста

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Календарь красоты на август 2019 года
Гороскоп на август

Фоторепортажи

Богомолов и Собчак показали нежные чувства на публике
Жуткие последствия пожаров в Сибири
Пикантные фото обманувшей всех модели
Извивающаяся Серябкина в белье довела народ до истерики

Спорт

"Не заслужила золотую медаль": молодая соперница вцепилась в горло Загитовой
Тутберидзе сбежала из страны ради семьи
Российские спортсменки совершили невероятное на чемпионате мира
Украинская теннисистка утерла нос Шараповой

Регионы

Трещит по швам: генерал проговорился о ситуации с Крымским мостом
Путин дал наказы после смертельного наводнения в Иркутской области
Девушку искромсали на детской площадке в Подмосковье (видео)
Режим "черного неба": россияне задыхаются от жуткого смога (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru