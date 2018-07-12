65-летняя Макрон показала сморщенное голое тело
В первый день саммита состоялся торжественный ужин, на которые главы государств были приглашены вместе со своими вторыми половинами. Все внимание взяли на себя стильные супруга президента США Меланья Трамп и Брижит Макрон.
Если первая леди США выбрала романтичное кружевное платье без рукавов от Elie Saab, то жена президента Франции – строгий брючный костюм: черные классические зауженные брюки и жакет с лацканами от Louis Vuitton, передает Objetivodigital.com.
Сам костюм Брижит нареканий не вызывает, но дело в том, что Макрон допустила ошибку, на которую часто указывают эксперты моды. Первая леди Франции отдала предпочтение вещам, которые подчеркнули ее недостатки – морщины на груди и шее. Судя по всему, Макрон хотела одеться сексуально и заметно, но такой выбор одежды смотрелся неуместно.
Melania Trump y Brigitte Macron, muy unidas en una cumbre de la OTAN a la que no fue Begoña Gómez - https://t.co/MhunA2D7iI pic.twitter.com/jyZyCcuZpz— Objetivo Digital (@objetivodigital) 12 июля 2018 г.
Отметим, что Меланья и Брижит выглядели вместе очень контрастно. Пожалуй, более непохожие образы было бы сложно придумать.
Напомним, Эммануэль Макрон женился на Брижит Тронье в 2007 году. Женщина преподавала ему в школе французский язык. У пары нет общих детей, Макрон усыновил сына и двух дочерей супруги от первого брака.
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