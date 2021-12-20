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Политика
Жена Макрона намерена засудить журналистов после скандала со сменой пола

Жена Макрона намерена засудить журналистов после скандала со сменой пола

Недавно в Сети появилась информация о том, что супруга Эмманюэля Макрона якобы родилась под мужским именем. Журналисты выпустили целый ряд расследований на тему.
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Некоторые французские издания сообщили, что теперь Брижит Макрон намерена подать в суд на всех недобросовестных авторов, которые якобы попытались оклеветать ее. По версии распространителей неподтвержденных данных, она якобы родилась мужчиной, которого звали Жан-Мишель Тронье. Многие утверждают, что у них есть якобы убедительные доказательства того, что это может быть правдой.

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Детали жизни вышеупомянутого господина никак не раскрываются, но авторы убеждены, что связь между ним и первой леди якобы присутствует. Информация появилась в свободном доступе еще осенью прошлого года, но особенно яркое впечатление произвела на народ лишь сейчас.

Теперь жена Эмманюэля Макрона намерена идти до конца. Она устала терпеть насмешки, которые обрушились на нее со все сторон. Многие пользователи создали целый ряд юмористических изображений с участием первой леди на основании данных, по которым она якобы является трансгендерной персоной.

Сам президент Франции пока никак не прокомментировал решение супруги. Многие все еще проводят расследования на тему. Что будет с недобросовестными авторами, которые до сих пор продолжают распространять фейковые новости о первой леди страны – пока не совсем понятно.

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Фото: Mehdi Taamallah / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 20 декабря 2021, 15:21 Источник: BFM TV ✓ Надежный источник
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Пожилая жена Макрона удивила странным нарядом

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