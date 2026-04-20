"Думал, да зачем мне надо это все?": Александр Петров честно высказался о наглости молодых режиссеров

Александр Петров, привыкший к многомиллионным гонорарам и обожанию публики, внезапно признался, что работа над новым фильмом едва не заставила его бросить все и уйти в тень.

Звездный статус — это не только ковровые дорожки, но и колоссальная ответственность, которая порой давит тяжким грузом. В откровенном интервью актер вспомнил, как во время съемок драмы "Коммерсант" он оказался на грани эмоционального тупика, сообщает Клео.ру. Проект о лихих 90-х, основанный на жесткой прозе Андрея Рубанова, потребовал от артиста не только таланта, но и стальных нервов. Особенно непросто сложились отношения с режиссерами-дебютантами братьями Кравчуками.

"Надоедливые и наглые"

Петров не стал лукавить и подбирать мягкие слова, описывая работу с молодым поколением кинематографистов. По его словам, братья Федор и Никита Кравчуки обладают специфическим стилем общения, который способен вывести из равновесия даже такого опытного профи, как он.

"Они другие, по-другому мозги работают, еще быстрее. Они еще более надоедливые и более наглые, по-хорошему злее, чем мы", — без прикрас выдал Александр.

Эта "злость" и напор новичков создавали на площадке атмосферу постоянного напряжения. Для Петрова, который в это время разрывался между съемками сказки "Горыныч" в Тобольске и семьей, где подрастает годовалый ребенок, такой ритм стал настоящим испытанием на прочность.

Минута слабости суперзвезды

В какой-то момент внутреннее сопротивление достигло пика. Петров, который взял на себя еще и функции креативного продюсера, осознал, что тратит на этот проект непомерно много сил. Пока его коллеги по цеху отдыхают в перерывах между дублями, Александр вникал в детали монтажа, тюремного быта и ездил по региональным премьерам.

"Порой, конечно, думал, да зачем мне надо это все? Почему я им верю, этим людям? Ответа на этот вопрос не было", — признается актер.

Этот честный вопрос самому себе обнажает всю сложность работы над независимым кино. Когда ты — звезда номер один, соблазн отказаться от трудностей в пользу спокойного семейного ужина очень велик. Но интуиция, которая вела его с 2008 года, когда он штурмовал ГИТИС, твердила: "Надо идти до конца".

Очищение через "Матросскую Тишину"

В итоге Петров нашел в себе силы довериться "наглым" дебютантам. Результатом стал мощнейший образ банкира Рубанова, который из роскошных кабинетов 1996 года попадает в "мясорубку" следственного изолятора. Александр подчеркивает, что этот фильм — не просто криминальная драма, а глубокая христианская притча об очищении души через страдания.

Для достижения максимальной правды Петрову пришлось использовать весь свой опыт, накопленный в других "тюремных" проектах. Он лично консультировал режиссеров по вопросам атмосферы "Матросской Тишины", делая кадр максимально достоверным.

"В этом плане ребятам-режиссерам очень повезло", — с легкой долей иронии отмечает актер.

Судя по всему, "наглость" дебютантов и опыт мастера дали тот самый взрывной эффект, который зрители увидят в "Коммерсанте".

20 апреля 2026, 11:56
Александр Петров. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
