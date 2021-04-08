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Коронавирус
Тимошенко заявила о критической ситуации с медициной на Украине: Просто страшно

Тимошенко заявила о критической ситуации с медициной на Украине: Просто страшно

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко назвала критической ситуацию в медицинской отрасли.
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Лидер партии "Батькивщина" сообщила, что часто ездит по больницам, чтобы иметь представление о ситуации в стране. Юлия Тимошенко призналась, что ее пугает нынешнее состояние украинской системы здравоохранения. "То, что я вижу, – это просто страшно", – сказала политик.

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Тимошенко заявила о тяжелом положении украинцев: Загнаны в тупик

 Юлия Владимировна Тимошенко

Юлия Владимировна Тимошенко украинский политик

Бывший премьер-министр заявила о намерении встретиться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы "по пунктам" рассказать, что происходит. Она назвала начатую медицинскую реформу разрушительной, и предложила внедрить вместо нее страховую медицину.

По мнению Тимошенко, оперативного решения требует проблема оплаты труда медработников в период повышенной нагрузки из-за пандемии коронавируса. Политик отметила, что младший и средний персонал получает очень низкую заработную плату; в результате некоторые из них переезжают за границу.

Ранее член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук обвинил власти Украины в том, что они игнорируют ситуацию в сфере медицины. "Катастрофа в больницах, в медицинском обслуживании", – написал политик в своем аккаунте соцсети "Твиттер".

Общее количество украинцев, заразившихся коронавирусом, сегодня составляет 1,8 миллиона. За прошедшие сутки подтвердили 19 тысяч новых случаев. Выздоровели и покинули больницы 1,3 миллиона граждан, умерли 35 тысяч человек.

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Фото: Maxym Marusenko/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Автор: 8 апреля 2021, 17:53 Источник: Интерфакс-Украина ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гост CCCP
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не верим тебе юля, це отвлекийний маневр. тут все ждут когда украинска гнилая армада на донбасс попрет. так что старая хохлушка давай в санитарки
1

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