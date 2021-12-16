Юлия Тимошенко сыграла на барабанах

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко сыграла на барабанной установке.



На свой странице в "Фейсбук" Юлия Тимошенко выложила видео, на котором она сидит за барабанной установкой и наигрывает мелодию. Политик пошутила о смене профессии, написав, что вместо со своими соратниками принимает заказы на выступление на новогодних вечеринках. Впрочем, добавила она, заказчикам такой ансамбль обойдется дорого.

Зрители обратили внимание, что на записи она одета в тот же белый костюм, в котором е видели на заседании украинского парламента. Из-за этого люди сделали вывод, что видео было снято сразу после заседания Верховной рады.

Отмечается, что встреча депутатов закончилась благоприятным для Юлии Тимошенко образом. Народные избранники отказались голосовать за закон о платной медицинской помощи для украинцев. Ранее не поддерживать его призывала сама лидер партии "Батькивщина".