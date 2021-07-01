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Политика
Украине пригрозили потерей большей части территорий

Украине пригрозили потерей большей части территорий

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выступила против решения властей Украины открыть рынок земли.
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Бывший премьер-министр Украины раскритиковала новый законопроект, отметив, что он нарушает как минимум 22 статьи Конституции. По словам Юлии Тимошенко, банки с иностранными инвестициями смогут приобретать сельскохозяйственные угодья и "хищнически их эксплуатировать".

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 Юлия Владимировна Тимошенко

Юлия Владимировна Тимошенко украинский политик

Политик заявила, что государство фактически отказывается контролировать использование земель, следить за их состоянием. "Все это вычеркнуто из земельного кодекса", – подчеркнула Тимошенко в ходе выступления с трибуны Верховной рады. Она предрекла Украине потерю 72% территорий.

Тимошенко пообещала в ближайшее время провести референдум за отмену рынка земли. Бывший премьер-министр подчеркнула, что не позволит нынешней власти устроить распродажу сельскохозяйственных угодий. "Наша команда и 70% украинцев не сдаются", – заверила она.

Напомним, земельный закон был одобрен Верховной радой еще весной этого года. Документ расширяет права для иностранцев на покупку угодий: согласовывать сделки с правительством больше не нужно. Одной из первых проект разгромила Юлия Тимошенко.

Ранее лидер партии "Батькивщина" заявила о критической ситуации с медициной в стране. Юлия Тимошенко сообщила, что регулярно ездит по больницам, и состояние украинской системы здравоохранения ее по-настоящему пугает. Все подробности – в этом материале.

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Фото: Evgen Kotenko/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Автор: 1 июля 2021, 17:07 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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