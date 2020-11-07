Тимошенко: Начался процесс уничтожения украинской нации

Лидер украинской политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что всё началось с реформы здравоохранения, которую запустил бывший президент Украины Пётр Порошенко и его соратники. По словам политика, из-за неё в стране закрылись 350 медучреждений. Из-за этого в стране не хватает коек для больных коронавирусом COVID-19.
Тимошенко, заявила, что с этого начался "процесс уничтожения украинской нации". Она также напомнила о реформе медицинского сектора, которая поставила украинцев "на грань выживания". Политик уверена, что киевские власти реализуют некую стратегию, направленную на максимальное снижение численности украинского населения в их собственной стране.
За последние сутки число зараженных коронавирусом украинцев увеличилось на 10746 человек. За это же время выздоровели и были выписаны из больниц 8685 граждан. Ещё 187 человек скончались. Общее число заражений при этом составило 450 934 человека, а общее число погибших – 8312.
При этом многие украинцы уверены, что цифры, приведенные в официальной статистике, значительно меньше, чем в реальности. Пользователи Сети обращают внимание, что в стране ежедневно проводится слишком мало тестов на КОВИД – около 20-25 тысяч в день, поэтому настоящее число зараженных остаётся лишь предполагать.
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