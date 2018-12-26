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Артем Григорьевич Шейнин

журналист, телеведущий
Артем Григорьевич Шейнин
  • Дата рождения: 26 января 1966
  • Место рождения: Москва
  • Знак зодиака: Водолей
  • Рост: 173
  • Вес: 80

Артем Шейнин родился в Москве 26 января 1966 года. В 1984—1986 годах служил в армии. Принимал участие в Афганской войне. Сержант ВДВ. В 1993 году окончил исторический факультет МГУ.

В 1996 году работал антропологом, много путешествовал по Чукотке и Сахалину. В этом же году увидел в газете объявление о том, что в программу «Бесконечное путешествие» на телеканале РТР требуется ведущий. Шейнин пришел на кастинг, но не прошел его. Тогда продюсер передачи Татьяна Фонина назначила его на должность редактора, кем он и проработал в течение года. Занимал аналогичную должность в ток-шоу «Национальный интерес с Дмитрием Киселевым».

Затем в качестве редактора и корреспондента принимал участие в работе над документальными фильмами из серии «Новейшая история» на НТВ («Афганский капкан», «Съезд побежденных», «Красный день календаря», «Первая Первая леди» и др.). Параллельно — шеф-редактор телепрограмм «Вместе» (программа о жизни стран СНГ, ОРТ и МГТРК «Мир»), «Забытый полк» с Евгением Кириченко (НТВ) и «Однокашники» с Егором Пироговым (ТВС).

С 2000 года по инициативе Татьяны Фониной Артем Шейнин стал сотрудничать с известным телеведущим Владимиром Познером. В 2000—2002 годах — шеф-редактор программы «Времена», в 2002—2008 годах — руководитель этой программы. С 2008 года — руководитель программы «Познер»; в данной должности, по словам Познера, занимается организацией съемок, к содержанию программы не имея отношения.

В 2007—2009 годах принимал участие в закадровом озвучивании сериалов для телеканала «2x2», среди которых «Рино 911», «Aqua Teen Hunger Force» (ATHF), «Злобный мальчик», «Доктор Кац», «Майти Буш», «Доктор Морф».

В конце августа 2016 года, после избрания ведущего ток-шоу «Время покажет» Петра Толстого депутатом Государственной думы, Шейнин занял его место. До этого он неоднократно принимал участие в этой программе в качестве эксперта. В первой передаче 2017 года Шейнина сменил ведущий Анатолий Кузичев.

С 23 января по 20 июля 2017 года — ведущий ток-шоу «Первая студия». С апреля этого же года периодически продолжает вести передачу «Время покажет», после закрытия «Первой студии» становится основным ведущим «Время покажет». В 2017 году был номинирован на премию ТЭФИ в категории «Вечерний прайм» в номинации «Ведущий общественно-политического ток-шоу прайм-тайма» за свою работу на передаче «Первая студия».

Автор книг и фильмов об Афганской войне. При содействии Шейнина в 2017 году Союз писателей ЛНР выпустил сборник прозы, поэзии и драматургии «Выбор Донбасса».

В начале 2018 года в интервью на радио MediaMetrics сравнил свою работу телеведущим с боевыми действиями в Донбассе. При этом он отметил, что сам не поехал воевать из-за возраста.

Ведущий Первого канала взорвался из-за грязного видео с детьми

Ведущий Первого канала взорвался из-за грязного видео с детьми
Телеведущий Артем Шейнин в шоке из-за популярного в Дании шоу. В передаче несовершеннолетним показывают обнаженных взрослых. Ведущий программы "Время покажет" Первого канала резко высказался о зарубежной передаче в прямом эфире.

"Мы не рабы": Галкина заставили пожалеть после скандальной выходки

"Мы не рабы": Галкина заставили пожалеть после скандальной выходки
Не так давно Максим Галкин выступил с обличительным номером, в котором рассказал о цензуре на телевидении. Его коллеги по медиапространству высказали свои мысли по этому поводу. Концерт состоялся в Новосибирске.

Оплеванный телеведущий оправдался за буйную вечеринку

Оплеванный телеведущий оправдался за буйную вечеринку
Артем Шейнин не видит ничего предосудительного в своем поведении на вечеринке, запись с которой попала в Сеть. Известный телеведущий уверен: если бы на видео был рядовой гражданин, все бы только порадовались за участников веселого мероприятия. Любой публичный человек должен быть готов к повышенному вниманию к своей персоне.

Грязная попойка известного телеведущего взбесила народ

Грязная попойка известного телеведущего взбесила народ
Сотрудники компаний готовятся к встрече Нового года и по традиции провожают старый. Видео с вечеринки с участием известного телеведущего Артема Шейнина попало в Сеть. Артем Шейнин на видео произносит тост.

Первый канал распекли за слишком мягкое наказание охамевшему Шейнину

Первый канал распекли за слишком мягкое наказание охамевшему Шейнину
Ведущий общественно-политического шоу "Время покажет" Первого канала Артем Шейнин оскандалился, выругавшись матом в прямом эфире. Руководство главной кнопки страны пожурило телезвезду и назначило штраф. Многие посчитали это наказание слишком мягким. Этот позорный случай очень задел известного блогера Лену Миро.

Матерщинник Шейнин отказался уходить с Первого канала

Матерщинник Шейнин отказался уходить с Первого канала
Ведущий Первого канала Артем Шейнин прокомментировал скандальный инцидент, произошедший с ним 26 июня в эфире. Он удивлен реакцией россиян на матерное слово, которое произнес в программе "Время покажет". Журналист заявил, что нецензурное слово в эфире обронил случайно и уже принес за это извинения.

"Ни в какие ворота": скандал с Шейниным вызвал оторопь

"Ни в какие ворота": скандал с Шейниным вызвал оторопь
Оскандалившийся в эфире Первого канала Артем Шейнин крайне агрессивно отреагировал на просьбу журналистов прокомментировать произошедшее на программе "Время покажет". Ведущий снова выругался матом. Член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян в беседе с Dni.Ru осудил поведение вспыльчивого Шейнина. "Неприятно наблюдать в последнее время, насколько снизился уровень ведущих на нашем ТВ.

Оскандалившийся Шейнин в истерике объявил об увольнении с Первого канала

Оскандалившийся Шейнин в истерике объявил об увольнении с Первого канала
Артем Шейнин крайне агрессивно отреагировал на вопросы журналистов после того, как выматерился в эфире передачи "Время покажет". Между тем последовала реакция Первого канала на демарш ведущего. Все началось с того, что Артем Шейнин использовал в передаче "Время покажет" матерное выражение, означающее "идиотизм".

Выматерившегося в прямом эфире ведущего гонят тряпками с Первого канала

Выматерившегося в прямом эфире ведущего гонят тряпками с Первого канала
Ведущий общественно-политического шоу "Время покажет" Артем Шейнин выматерился прямо во время эфира. Его соведущая Екатерина Стриженова закрыла лицо рукой, услышав такое, а зал посмеялся. Обсуждая реакцию российских болельщиков на проигрыш сборной России, Артем Шейнин процитировал друга, который не стеснялся в выражениях.

Украинец опубликовал видео плевка в лицо ведущему Первого канала

Украинец опубликовал видео плевка в лицо ведущему Первого канала
Бывший украинский десантник Валерий Ананьев, переквалифицировавшийся в видеоблогера, похвастался в Сети видео, на котором пытается спровоцировать на драку ведущего Первого канала Артема Шейнина. На запись попал и плевок украинца в лицо российскому журналисту. Валерий Ананьев много и в красках расписывал перед подписчиками в Facebook свою встречу с ведущим популярной общественно-политической программы "Время покажет" на Первом канале Артемом Шейниным.

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