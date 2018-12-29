Оплеванный телеведущий оправдался за буйную вечеринку

Артем Шейнин не видит ничего предосудительного в своем поведении на вечеринке, запись с которой попала в Сеть. Известный телеведущий уверен: если бы на видео был рядовой гражданин, все бы только порадовались за участников веселого мероприятия.

Любой публичный человек должен быть готов к повышенному вниманию к своей персоне. Более того, когда правила дорожного движения нарушает человек на Porsche Cayenne, это злит намного больше, чем если бы точно так же поступил человек на честно заработанной "шестерке", рассуждает Шейнин.

"Эти люди предполагают, что я зарабатываю энное количество денег, больше, чем они, и поэтому живу, как считают, куда более хорошей жизнью, чем они. При этом еще и позволяю себе вот такое", - сказал журналист. Шейнин не считает произошедшее на новогодней вечеринке сотрудников ток-шоу "Время покажет" чем-то из ряда вон выходящим и уж тем более порочащим его.

Напомним, видео появилось в Сети на днях. На нем подвыпивший телеведущий произносит тост, сдабривая свою речь нецензурными выражениями. Одет Шейнин в майку с матерными надписями на английском языке. Пользователи соцсетей возмутились, назвали тележурналиста быдлом, а вечеринку – сходкой на малине.

Артем уверен, что ни о каком преднамеренном "сливе" видеоролика в Сеть не может идти и речи. Просто кому-то оказалось выгодным поднять вокруг этой истории хайп, считает журналист.

"Человек пришел на вечеринку для того, чтобы вместе со всеми повеселиться и так далее. И ему было круто, клево, все понравилось. И вот человек, которому все очень понравилось, искренне поделился тем, как у нас все было клево. По неопытности или по неосторожности…" – сказал Шейнин в интервью РИА ФАН.

Что касается его собственного поведения, то Шейнин заявляет: он никогда не представлялся публике борцом за нравственность или абсолютную трезвость. И на вечеринке, которую, подчеркивает Шейнин, устроили сотрудники в ресторане на свои деньги, веселился, как любой другой человек.