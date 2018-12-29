Оплеванный телеведущий оправдался за буйную вечеринку

Новый год 2019 Форум Новости "Дома-2" Гороскоп Главные события Москвы

Самое читаемое

Сенчуковой и Рыбину не хватило сил
В диком скандале с продажей тел онкобольных всплыло имя Кобзона
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
Порошенко впал в истерику после нагоняя от Путина
Газманов сильно изменился после сообщения жены о завершении отношений
партнеры
Суббота 29 декабря
Лента новостей
10:54
Порочная Маркл раздавала марихуану на свадьбе
10:53
Под Москвой загорелся газопровод
10:40
В Москве из реки вытащили живого мужчину
10:31
Затравленная Миронова оправдалась за шикарный ремонт от Первого канала
10:28
При аварии на шахте погибли пять человек
10:20
На погранслужбу в Приморье совершили нападение
09:56
В горах Казахстана нашли пропавшего россиянина
09:53
Колдун Бесов: Проклятия 2019 года уже начались
09:33
В Амурской области поезд сошел с рельсов
09:19
Цивилизацию майя нашли на планете Нибиру
08:40
"Это деньги, а не любовь!": народ взорвался после откровений Брухуновой
08:27
Веселый корпоратив закончился массовой дракой (видео)
08:13
В США умер известный актер
07:12
Валерия и Иосиф Пригожин поздравили "Дни.ру" с Новым годом
06:03
Традиции Нового года
05:11
"Зимняя вишня", крушение Ан-148 и расстрелы в школах: самые громкие происшествия 2018 года
01:37
Самые кассовые фильмы 2018 года
23:49
К чему снится новогодняя елка
22:58
Кай Метов поздравил "Дни.ру" с Новым годом
21:59
Меркель и Макрон опустились до угроз в адрес Путина
21:56
Народ накормят искусственным мясом
21:48
Барановская отбрила поклонницу из-за Аршавина
21:39
Цой после выскабливания личинки отправила мужа подальше
21:37
Жители Башкирии получили 66 лет за заказное убийство гвоздодером
21:26
Бывшего главу Удмуртии будут судить за взятку
21:18
После слухов о разводе Хилькевич показала фигуру в купальнике
21:17
"Уйти от нелюдя": избитую жену призвали наказать Башарова
21:13
Психолог сравнил зрителей новогодних шоу с вареными жабами
21:00
В Волгограде 17-летнюю официантку кафе насиловали в туалете
20:54
В Удмуртии 11 человек вытащили из горящего дома
20:41
Володин поставил на место Макрона и Меркель
20:40
Богомолов вернулся к Мороз после мужского разговора с Виторганом
20:32
Самолет с неисправным двигателем экстренно сел в Ханты-Мансийске
20:17
Маркл одобрила зверское кровопролитие на глазах толпы
19:55
Зазнавшаяся модель сравнила себя с Николаем II
19:26
Жена рассказала о заказном убийстве Александра Кержакова
19:25
В Новочеркасске при таинственных обстоятельствах погибла пенсионерка
19:12
"Ты сейчас умрешь!" – Утяшева сделала признание
18:54
Беременная Лопырева угодила в религиозный скандал
18:24
"Модняшка-кукляшка": россияне растаяли от фото дочки Пугачевой
17:50
Настоящий мужчина: Лариса Гузеева прильнула к Бари Алибасову
17:41
У Кудрявцевой произошел срыв
17:21
Появилась трещина: Нахапетов откровенно о разводе с Глаголевой
17:15
Как молчание разрушает семьи
17:14
Беременная Рапунцель покинула "Дом-2"
17:00
Сделано заявление об аресте Порошенко при попытке к бегству
16:48
У оскандалившейся из-за слов о Крыме Лолиты появился заступник
16:48
Известный шоумен рискнул собой ради Малахова
16:45
Красавицу Брежневу выкинули из эфира
16:15
"Лучше быть официанткой": Башарову ответили на побои жены
16:06
Молодая помощница Петросяна приготовила "бомбу" для Степаненко
15:51
В Омске за сутки сгорело пять автомобилей
15:28
Разработана вакцина для похудения
15:20
Ведущую Ивлееву втянули в скандал с мошенничеством
15:19
С дочери Маликова трясут деньги
15:18
Секреты удачного гардероба: как не выглядеть смешно у елки
14:51
Снимок сына Собчак растрогал россиян
14:51
Тест-драйв: BMW 630 GT xDrive
14:47
Порошенко поставили фатальный диагноз
14:45
От кого ждет ребенка Виктория Лопырева
14:35
Тодоренко в халате затащила в туалет ошарашенного Топалова
14:06
Заносчивая Джоли неожиданно врезала Трампу
14:03
Флиртующая актриса сделала Корчевникова заикой
13:55
Сделано заявление о вхождении Белоруссии в состав России
13:54
Садальский рассказал о чуде на могиле известной актрисы
13:50
Сорвавшая успех Навка унизила Рудковскую
13:18
Кира Найтли призналась в зависти к мужчинам
13:16
Беспокойный Лукашенко приедет к Путину перед Новым годом
13:14
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 декабря 2018 года
12:53
У российского актера нашлась внебрачная дочь
12:53
В Казани на стройке разбился гражданин КНДР
12:33
Газировку назвали опасной для почек
12:26
"Свободная женщина" Лорак вышла в свет с дочкой после слухов о разводе
12:24
К кому Навка дважды в день сбегает от Пескова
12:11
В Пскове младенец умер во время пьяного загула родителей
12:05
В подъезде дома под Москвой нашли мертвого мужчину
12:03
"В глазах страх": новый снимок Галкина удивил народ
11:58
Найден способ борьбы со старением мозга
11:50
Уральцев напугали печатью Сатаны
11:48
Престарелая Успенская в короткой юбке вывела в свет лысую дочь
11:21
Известная певица исполнила эротический танец
11:17
Похоронившая мужа Максакова обнародовала связь с известным певцом
11:15
Есть жертвы: в Нижнем Новгороде автобус протаранил остановку
11:12
Пьяный Порошенко вступил в опасные отношения с русофобом Зеленским
11:08
Умер легендарный советский хоккеист
10:59
Известная российская актриса попала в больницу
10:55
Нападение на медиков скорой помощи в Петербурге попало на видео
10:50
Хмурый принц Уильям заткнул болтливую Меган Маркл
10:22
Ледовое побоище: массовая драка россиян с китайцами попала на видео
10:18
В Башкирии пьяный рабочий лишился трех пальцев
10:13
"Уберите эту вонючку!": народ тошнит от носков любовника Волочковой
10:10
Покосившийся Крымский мост спасают от обрушения
10:07
У отдыхавшего в Мексике москвича угнали машину
09:53
"Поросенок": Дзюба сравнил Кокорина с символом Нового года
09:42
69-летняя оголившаяся Пугачева в эротической позе вызвала фурор
09:16
Тарасова лишилась дара речи из-за избившего жену Башарова
09:09
Дочь рассказала о состоянии больного раком Юдашкина
09:09
В Финляндии по запросу США задержали гражданку России
08:55
В США пропали интернет и телефонная связь
08:47
В ДТП на Алтае пострадали восемь детей
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Крым – Украина": Лолита взбесила неожиданным заявлением
Молчавшая четверть века Проклова обнародовала главное пророчество Ванги
69-летняя оголившаяся Пугачева в эротической позе вызвала фурор
Убегала с ребенком в ночи: новые подробности избиения жены Башарова
Сделано шокирующее заявление о перекосе Крымского моста
Покосившийся Крымский мост спасают от обрушения
Общество

Оплеванный телеведущий оправдался за буйную вечеринку

Артем Шейнин. Кадр из youtube.com
Артем Шейнин не видит ничего предосудительного в своем поведении на вечеринке, запись с которой попала в Сеть. Известный телеведущий уверен: если бы на видео был рядовой гражданин, все бы только порадовались за участников веселого мероприятия.
прочитано 412 раз

Любой публичный человек должен быть готов к повышенному вниманию к своей персоне. Более того, когда правила дорожного движения нарушает человек на Porsche Cayenne, это злит намного больше, чем если бы точно так же поступил человек на честно заработанной "шестерке", рассуждает Шейнин.

ПО ТЕМЕ

Грязная попойка известного телеведущего взбесила народ

Ведущего Первого канала втянули в жестокую драку в прямом эфире

 Артем Григорьевич Шейнин

Артем Григорьевич Шейнин журналист, телеведущий

"Эти люди предполагают, что я зарабатываю энное количество денег, больше, чем они, и поэтому живу, как считают, куда более хорошей жизнью, чем они. При этом еще и позволяю себе вот такое", - сказал журналист. Шейнин не считает произошедшее на новогодней вечеринке сотрудников ток-шоу "Время покажет" чем-то из ряда вон выходящим и уж тем более порочащим его.

Напомним, видео появилось в Сети на днях. На нем подвыпивший телеведущий произносит тост, сдабривая свою речь нецензурными выражениями. Одет Шейнин в майку с матерными надписями на английском языке. Пользователи соцсетей возмутились, назвали тележурналиста быдлом, а вечеринку – сходкой на малине.

Артем уверен, что ни о каком преднамеренном "сливе" видеоролика в Сеть не может идти и речи. Просто кому-то оказалось выгодным поднять вокруг этой истории хайп, считает журналист.

"Человек пришел на вечеринку для того, чтобы вместе со всеми повеселиться и так далее. И ему было круто, клево, все понравилось. И вот человек, которому все очень понравилось, искренне поделился тем, как у нас все было клево. По неопытности или по неосторожности…" – сказал Шейнин в интервью РИА ФАН.

Что касается его собственного поведения, то Шейнин заявляет: он никогда не представлялся публике борцом за нравственность или абсолютную трезвость. И на вечеринке, которую, подчеркивает Шейнин, устроили сотрудники в ресторане на свои деньги, веселился, как любой другой человек.

Автор: Андрей Евлампиев29 декабря 2018, 10:32

комментарии

Политика

Порошенко поставили фатальный диагноз
Сделано заявление о вхождении Белоруссии в состав России
Беспокойный Лукашенко приедет к Путину перед Новым годом
Пьяный Порошенко вступил в опасные отношения с русофобом Зеленским

Шоу-бизнес

Затравленная Миронова оправдалась за шикарный ремонт от Первого канала
Лопырева покинула Россию ради родов в Америке
"Шаляпин, как и Джигарханян, оказался Свиньей": откровения Цымбалюк-Романовской
Избивающему жену Башарову приготовили жесткое наказание

Проишествия

Россиянин с тесаком напал на олимпийского призера в Таиланде (видео)
Однорукая москвичка-лесбиянка убила любовницу после корпоратива
"Заломали Березу": украинские депутаты устроили мордобой (видео)
"Ничего страшного": дикие оправдания Кокорина взбесили народ

Lifestyle

Маленькие скважины "любовниц" в Театре Наций вызвали шок
Порезанного на куски Чехова увидели на окраине Москвы
Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
Культура

Самые кассовые фильмы 2018 года

Фильмы, которые смотрели чаще всего в этом году
Шоу-бизнес

Затравленная Миронова оправдалась за шикарный ремонт от Первого канала

Актриса объяснила, что старалась не для себя
Гороскоп

Колдун Бесов: Проклятия 2019 года уже начались

Страшное пророчество экстрасенса
Шоу-бизнес

"Это деньги, а не любовь!": народ взорвался после откровений Брухуновой

Молодая помощница показала кольцо на безымянном пальце

Гороскоп

Колдун Бесов: Проклятия 2019 года уже начались
Совет на выходные
Прогноз личной жизни на январь
Гороскоп: Что дарить на год Свиньи

Фоторепортажи

Престарелая Успенская в короткой юбке вывела в свет лысую дочь
Модель с гигантским бюстом покоряет мир
Самые неприличные фото сестры Кейт Миддлтон
Последний концерт в "Олимпийском": звезды чествовали Филиппа Киркорова

Спорт

Ледовое побоище: массовая драка россиян с китайцами попала на видео
"Поросенок": Дзюба сравнил Кокорина с символом Нового года
Ягудин отказался искать "какашки"
Овечкин довел до слез юную фанатку (видео)

Регионы

Покосившийся Крымский мост спасают от обрушения
Побег жестокого убийцы из психбольницы попал на видео
В Краснодаре банда Деда Мороза ограбила кондитерскую (видео)
Сделано шокирующее заявление о перекосе Крымского моста
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru