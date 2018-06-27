Матерщинник Шейнин отказался уходить с Первого канала
Журналист заявил, что нецензурное слово в эфире обронил случайно и уже принес за это извинения. При этом он призвал "здравомыслящих" людей не обсуждать "эту ерунду", поскольку мат не был произнесен в качестве ругательства.
"Все ухватились за эту фигню и давай додумывать. Я никому и никогда не говорил, что я ангел. В этом случае любой объективный наблюдатель прекрасно понимает, что это было сказано непреднамеренно", – цитирует Шейнина "Спорт-Экспресс".
Высказался ведущий и по поводу увольнения с Первого канала, о котором сообщил в одном из комментариев. "Я не говорил, что готов уволиться. Никуда не собираюсь уходить. Я ответил: "Блин! Мне проще уволиться, чем обсуждать вот эту хрень, о которой вы спрашиваете". Что, по-вашему, думает человек, у которого вырвалось слово, которое не должно было звучать?!" – заявил Артем Шейнин. Он считает, что интерес к ситуации вызван тем, что общественность уже немного устала от футбола.
Также журналист подчеркнул, что матерное слово не было оценкой российской сборной и к оценке игры подопечных Станислава Черчесова не имеет никакого отношения. "Оно было сказано о том, как комментируют это люди: им настроили стадионов, аэропортов, а им опять все плохо", – резюмировал Шейнин.
Как писали Dni.Ru, в передаче "Время покажет" ведущий употребил матерное выражение, означающее "идиотизм". Запись программы быстро попала в Сеть, и народ пришел в шок от подобной вседозволенности.
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