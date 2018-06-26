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Шоу-бизнес

Оскандалившийся Шейнин в истерике объявил об увольнении с Первого канала

Артем Шейнин. Кадр youtube.com
Артем Шейнин крайне агрессивно отреагировал на вопросы журналистов после того, как выматерился в эфире передачи "Время покажет". Между тем последовала реакция Первого канала на демарш ведущего.
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Все началось с того, что Артем Шейнин использовал в передаче "Время покажет" матерное выражение, означающее "идиотизм". Зрители в зале посмеялись, а вот соведущая Екатерина Стриженова закрыла рот рукой и укоризненно покачала головой. Запись передачи довольно быстро попала в интернет, и комментаторы пришли в возмущение от "вседозволенности" Шейнина.

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Артем Григорьевич Шейнин журналист, телеведущий

Журналисты связались с виновником скандала. Тот крайне агрессивно отреагировал на расспросы. "У меня прозвучало нецензурно. Я в конце эфира сказал, что вырвалось случайно нецензурно, я извинился. Вас реально это г*** интересует? Готов буду уволиться завтра. Уволюсь с удовольствием, чтобы про всякую *** меня не спрашивали", – цитирует вспылившего Артема Шейнина "Говорит Москва".

Между тем "Интерфакс" сообщает, что ведущий получит взыскание на Первом канале. "Во вторник в прямом эфире в ток-шоу "Время покажет" Шейнин пересказывал свой разговор с болельщиком по итогам матча группового турнира ЧМ-2018 между сборными России и Уругвая. В связи с этим с Шейниным будет проведена беседа, после чего на него будет наложено взыскание", – объявили в пресс-службе "первой кнопки".

Отметим, что штраф для СМИ за распространение ненормативной лексики составляет от 20 тысяч до 200 тысяч рублей. Напомним, обсуждая реакцию российских болельщиков на проигрыш сборной России, Артем Шейнин процитировал друга, который не стеснялся в выражениях. "Вчера товарищ мой был в Волгограде по своим делам. Пишет мне: "Все, идиоты, с этим чемпионатом мира сразу повылазил весь наш *** (глупость. – Прим. ред.). Ой, пиииип", – сказал Шейнин.

Автор: Наталья Аряева26 июня 2018, 16:03

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