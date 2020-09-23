Ведущий Первого канала взорвался из-за грязного видео с детьми

Телеведущий Артем Шейнин в шоке из-за популярного в Дании шоу. В передаче несовершеннолетним показывают обнаженных взрослых.

Ведущий программы "Время покажет" Первого канала резко высказался о зарубежной передаче в прямом эфире. Поводом для возмущения 54-летнего журналиста стал фрагмент видео из шоу, которое сейчас популярно в Дании.



"Ultra раздевается" является образовательной программой для детей и подростков, перед которыми раздеваются взрослые. Таким образом ребята изучают тело человека, задают вопросы и стараются преодолеть свои комплексы. Кроме того, авторы программы считают, что подрастающее поколение должно осознать, что человеческое тело может быть и не идеальным.

Артем Шейнин посчитал шоу грязным. Он вышел из студии, оставив за "старшего" своего соведущего Анатолия Кузичева, сообщает "Экспресс газета".

Вернувшись на рабочее место, журналист вспомнил свое детство. Он отметил, что у них во дворе было много интересных занятий вместо того, чтобы показывать друг другу, "как и что у кого устроено". Увиденную же программу из Дании он назвал "шоу уродов".

Артем Шейнин – российский журналист и телеведущий, первый заместитель директора Дирекции социальных и публицистических программ Первого канала. Член Академии российского телевидения. С августа 2016 года – ведущий шоу "Время покажет". С 2008 года является также руководителем программы "Познер". С 23 января по 20 июля 2017 года – ведущий шоу "Первая студия".

