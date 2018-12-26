Грязная попойка ведущего Первого канала взбесила народ
Тост произносил один из ведущих программы Артем Шейнин. Подвыпивший журналист не скупился на ненормативную лексику.
"Корпаратив на "Первом канале". Самое забавное, что вот это быдло сейчас занимает место интеллигенции в России", – подписано видео, появившееся в соцсети Twitter (здесь и далее орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Соцсети возмутились. Особенно активен украинский сегмент, называющий Шейнина "кремлевским пропагандистом"."Пьяный ведущий программы "Время покажет" канала ОРТ – Шейнин – на корпоративе. Мат-перемат в футболке с надписью fu*k you! А почему не по-русски написано матом? Днище полное – в такое дно скатилась культура и этика первых каналов и их ведущих в РФ", – гневаются пользователи.
"Я пропустил этот момент, но когда алконавты из соседнего двора стали работать на федеральном канале?", "Какая страна, такой и интеллигент. А вы как думали?", "В конфликте шеина с быдлоукром однозначно был на стороне шеина,но это лютый *** (пушной зверек), этому человеку доверяют доносить до зрителя мнение властей", – пишут критики.
Видео перепостил на своей странице политолог Армен Гаспарян. Ролик с Шейниным тут же собрал соответствующие комментарии.
"Культур-мультур Первого канала, убогие", "Тема укушался?", "Как быстро деградируют некоторые! Не ожидал от гражданина ВДВ такого поведения. Одет по дворовому к тому же ещё! И компания под стать!) Это не компания TV , а сходка на малине в 90-е!", – отметили подписчики.
Большинство комментаторов отмечают, что теперь господин Шейнин упал в их глазах "ниже плинтуса", передает "Царьград ТВ". Гаспарян, в свою очередь, заметил: каждый отдызает, как может. Вот только непонятно, зачем такое снимать – и потом выкладывать в Сеть пьяного Шейнина.
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