"Ни в какие ворота": скандал с Шейниным вызвал оторопь

Оскандалившийся в эфире Первого канала Артем Шейнин крайне агрессивно отреагировал на просьбу журналистов прокомментировать произошедшее на программе "Время покажет". Ведущий снова выругался матом. Член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян в беседе с Dni.Ru осудил поведение вспыльчивого Шейнина.



"Неприятно наблюдать в последнее время насколько снизился уровень ведущих на нашем ТВ. Мало того, что Шейнин в эфире отличается абсолютно хамской манерой поведения, порой превращая общение с гостями в фарс, он еще и мат в эфире себе начал позволять", – заявил Манукян.

При этом общественного деятеля больше всего возмутил комментарий телеведущего о произошедшем. "Да Бог с ним в эфире, я особо не удивлен подобному его поведению, но когда ему задают вопрос, а почему Вы себе это позволяете, он снова матом отвечает, вот это уже совсем ни в какие ворота", – отметил член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ.

Манукян считает, что руководству Первого канала нужно принять меры. "Мне кажется, что одного дисциплинарного взыскания, которое ему назначат, в данном случае мало. Может ему и правда пора покинуть место ведущего, раз уж он за свое место не держится, а на его место взять более квалифицированного человека, который уж как минимум не будет хамить гостям", – предложил общественный деятель.

Как писали Dni.Ru, в передаче "Время покажет" Артем Шейнин употребил матерное выражение, означающее "идиотизм". Запись программы довольно быстро попала в Сеть, и народ пришли в ужас от "вседозволенности" ведущего. Журналисты связались с виновником скандала. Однако тот крайне агрессивно отреагировал на расспросы и снова нецензурно выругался.

Реакция Первого канала не заставила себя ждать, передает teleprogramma.pro. "С Шейниным будет проведена беседа, после чего на него будет наложено взыскание", – заявило руководство "первой кнопки".

