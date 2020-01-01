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Игорь Петрович Петренко

Игорь Петрович Петренко актер

  • Дата рождения: 23 августа 1977
  • Место рождения: Потсдам, ГДР
  • Знак зодиака: Дева
  • Жена/Муж: Кристина Бродская
  • Дети: сыновья Матвей, Корней и дочь София-Каролина

Игорь Петренко родился 23 августа 1977 года в Потсдаме, ГДР. там служил его отец. Семья вернулась в Москву, когда мальчику исполнилось три года.

Об актерской карьере Петренко никогда не задумывался. Но однажды он узнал о наборе студентов в Щепкинское театральное училище и решил испытать свои силы. Его выбрали из нескольких сотен кандидатов.

В 2000 году Игорь окончил Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина и был принят в труппу Малого театра в Москве. В 2001-м состоялся его кинодебют в фильме "Условный рефлекс" режиссера Ильдара Исламгулова. Однако ни роль, ни кинокартина не стали успешными.

Всенародную популярность Петренко завоевал после выхода на экраны военной драмы "Звезда" (2002) режиссера Николая Лебедева. За роль разведчика лейтенанта Травкина актер стал лауреатом национальной кинематографической премии "Ника" в номинации "Открытие года - 2002".

Заметными работами Игоря Петренко в кино стали роли в художественном фильме "Кармен" (2003) и в телесериалах "Лучший город Земли" (2003) и "Курсанты" (2004). Одна из самых ярких его работ - роль в картине "Водитель для Веры" (2004) Павла Чухрая.

В 2003 году за заслуги в области киноискусства актер был награжден Государственной премией Российской Федерации в области литературы и искусства, присуждаемой президентом России, а также стал лауреатом молодежной премии "Триумф" в номинации "Лучший молодой актер года".

В 2011 году Игорь Петренко сыграл знаменитого сыщика Шерлока Холмса в новом российском телевизионном сериале по мотивам произведений Конана Дойля. Премьера киноленты "Шерлок Холмс" состоялась 18 ноября 2013 года. Критики неоднозначно оценили игру актера из-за некоторого его сходства с образом из фильмов Гая Ричи.

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