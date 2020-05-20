Экс-мужья Екатерины Климовой столкнулись лицом к лицу в новом проекте

Картина повествует о таинственных и неуловимых членах банды "Черная кошка", которая орудовала в Москве и Подмосковье в середине прошлого столетия. Долгое время злоумышленники оставались безнаказанными. Никто подумать не мог, что бандитов надо искать в рядах образцово-показательных комсомольцев. Днем молодые люди были передовиками производства и примером для подражания, а ночью совершали преступления.
Конец бесчинствам положил знаменитый сыщик Владимир Арапов. Он смог остановить череду преступлений и в 50-х арестовал всех членов преступной группировки. Именно этот смелый оперативник стал прототипом главного героя сериала "Черная кошка" Виктора Каратова. Эта роль досталась актеру Игорю Петренко.
У антагониста теленовеллы – Ивана Мишина – тоже есть свой прототип. Это главарь банды Иван Митин. Интересно, что на момент ареста "Черной кошки" Иван был представлен к большой награде – ордену Трудового Красного Знамени. Роль Ивана Мишина досталась артисту Геле Месхи.
Отметим, что в реальной жизни актеры Игорь Петренко и Гела Месхи были в какой-то степени соперниками. И один, и другой были женаты на звезде сериалов Екатерине Климовой.
С Петренко Климова состояла в браке с 2004 по 2014 год. В этих отношениях у пары родились сыновья Матвей и Корней. В середине 2015 года Екатерина вновь пошла под венец. Новым избранником знаменитости стал коллега по цеху Гела Месхи. Знаменитость подарила артисту дочку Беллу. Супруги развелись в середине 2019 года.
Добавим, сериал "Черная кошка" будет транслироваться на телеканале "Россия". Премьера теленовеллы состоится 25 мая в 21:20 мск. Главные роли исполнили: Игорь Петренко, Гела Месхи, Мария Андреева, Михаил Боярский, Екатерина Гусева и другие.
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