Прозябающая в нищете с детьми Климова спряталась от органов опеки: Впереди суд

Екатерина Климова для своих поклонников – мать героиня. Успевает и прекрасно выглядеть, и работать, и воспитывать детей, который у нее, напомним, четверо. Старшая дочь от ювелира Ильи Хорошилова, которой сейчас 20 лет, помогает матери следить за младшими: Матвеем и Корнеем, рожденными от Игоря Петренко, и Изабеллой, чьим отцом является Гела Месхи.
Если с первым и третьим экс-супругами Екатерина сохранила теплые отношения, то с Петренко до сих пор не могут найти общий язык. На днях и вовсе стало известно: отец двоих ее детей перестал платить алименты и задолжал 361 тысячу рублей!
Решив, что отец обрекает сыновей на голод, Екатерина обратилась в суд. А пока делом занялись специалисты и впереди ждет суд, Екатерина Климова работает еще усерднее: одна лишь школа для мальчиков стоит 1,5 миллиона рублей в год.
По меркам звезд шоу-бизнеса Климова прозябает в нищете, ведь 361 тысяча для того же Киркорова — сущий пустяк. Но вместо того, чтобы жаловаться, Екатерина не сидит сложа руки даже в свободное время. В выходные она культурно просвещает детей, выводя наследников на спектакли.
В один из таких походов журналисты спросили Екатерину Климову о том, тяжело ли ей одной поднимать четверых детей. Актриса тогда отметила, что слукавит, если скажет, что ей легко.
"У нас все хорошо. А то сейчас как услышат органы опеки", – пошутила Климова. Видимо испугалась, что без алиментов она не сможет обеспечить ребятам достойный образ жизни, потому и спряталась от органов опеки за продуманным ответом, покрытым тонким налетом юмора.