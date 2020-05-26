Экс-мужья Екатерины Климовой сдружились на съемках сериала "Черная кошка"

На экраны вышел первый сезон отечественного сериала "Черная кошка". Главные роли в теленовелле исполнили экс-мужья актрисы Екатерины Климовой – Игорь Петренко и Гела Месхи.

По словам режиссера сериала "Черная кошка" Антона Сиверса, личная жизнь артистов его интересует меньше всего. Он утвердил Игоря Петренко и Гелу Месхи на роли без какого-либо умысла.

Сиверс подчеркнул, что, насколько ему известно, Петренко и Месхи нечего делить. "Ребята мирно расставались, никто никого не уводил", – рассудил режиссер.

Кинематографист отметил, что у Игоря и Гелы очень хорошие отношения. Вне съемочной площадки актеры много общались, обсуждали семейные дела, детей.

Между тем режиссер сериала "Черная кошка" отметил, что в работе актеры совсем разные. Гела, например, никогда не прекословит. Он послушно выполняет поставленные задачи, всегда ждет указаний.

Игорь же постоянно спорит. Первое время Сиверс очень раздражался из-за Петренко, однако со временем понял, что артист таким образом погружается в атмосферу сценария.

Напомним, что артистка Екатерина Климова была замужем за коллегой по цеху Игорем Петренко с 2004 по 2014 год. Актриса подарила супругу сыновей Матвея и Корнея.

В 2015-м знаменитость стала женой Гелы Месхи. В этих отношениях у Екатерины родилась дочь Белла. Климова и Месхи развелись в середине 2019 года.