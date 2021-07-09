Петренко показал детей Климовой на отдыхе с мачехой

В Сети появились свежие фото семейства.

Игорь Петренко – многодетный папа. В браке с коллегой по цеху Екатериной Климовой у артиста появились дети – Матвей и Корней. Эти союз продлился десять лет и завершился разводом. В 2016-м Петренко вновь отправился в ЗАГС. Актер расписался с Кристиной Бродской, которая подарила ему трех дочек – Софию-Каролину, Марию и Еву.

После развода с Климовой Петренко не потерял связь с сыновьями. Матвей и Корней часто гостят у папы. В этом году артист возил всех своих детей на море. Организовать отдых Игорю помогли друзья, которые проживают в Краснодарском крае.

В личном "Инстаграм" Петренко опубликовал фото с путешествия. Актер, его супруга и пятеро ребятишек запечатлены в аэропорту. Снимок знаменитость приурочила к Дню любви, семьи и верности. Судя по всему, Матвей и Корней ладят с мачехой и сестрами.

Пользователи Сети отметили, что у Игоря Петренко очень красивые дети. Супруга знаменитости, Кристина Бродская, тоже получила массу комплиментов.

"Какая семья красивая!🙌❤️🔥 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Прекрасные! Любви и благополучия!", "Какие все красивые и счастливые!!!🔥🔥🔥 Игорь, бесконечной любви Вам !!!💕❤💕 Респект из Баку. 😘", "Самая моя любимая семья: Игорь и Кристина.😍", – отмечают подписчики.