Петренко рассекретил трех дочерей от красавицы-жены

Игорь Петренко считается одним из самых закрытых актеров в отечественном кинематографе. О своей личной жизни он предпочитает не распространяться, однако на сей раз сделал исключение, и на это у него была веская причина.

Актриса Кристина Бродская, как говорят, утешила Игоря Петренко, когда тот оформил развод с другой актрисой Екатериной Климовой. Бродская прославилась благодаря многосерийному фильму "Татьянина ночь". Кристина считается одной из самых привлекательных актрис отечественного кино. Влюбленные поженились вскоре после того, как у них родилась первая дочь. Спустя время Кристина подарила Игорю еще двух дочерей. Младшей, Еве, недавно исполнился год.

В отличие от коллег по шоу-бизнесу, Бродская и Петренко крайне редко выходят в свет и почти никогда не дают интервью. Поэтому любое их появление на публике сопровождается пристальным вниманием со стороны СМИ и многочисленных поклонников. Что уж говорить о девочках. Дети артистов вообще почти никогда не попадали в фокус камер.

Но на сей раз все изменилось. В связи с торжественным открытием фотостудии Кристины Бродской перед репортерами предстало сразу все семейство. Даже крошечная Ева. По такому важному случаю Игорь Петренко облачился в стильный костюм, а его супруга нарядилась в яркое красное платье, подчеркивающее стройную фигуру.

В Сети распространилось видео с мероприятия. На нем Кристина, Игорь и их дети предстали перед ленточкой, которую артистка торжественно разрезала. "Кристина! Я обожаю тебя! Мать троих детей, актриса, продюсер, открыла фотостудию в центре Москвы! Скажите кому угодно: "я ничего не успеваю" – идите в конюшню к верблюдам! Человек может все, что угодно и где угодно!" – объявила подруга Кристины Алена Урумова у себя в "Инстаграм".

В комментариях подписчики рассыпались в комплиментах Кристине Бродской, отметив ее красоту. Отметим, что от Екатерины Климовой у Игоря Петренко подрастают двое сыновей – Матвей и Корней.