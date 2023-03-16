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16 марта
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Это ловушка: Началова позвала с того света совершившего роковую ошибку Костомарова

Роман Костомаров необдуманно совершил роковую ошибку в январе .
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Российский фигурист Роман Костомаров с 10 января находится в больнице Коммунарки. Спорстсмен запустил простуду и в итоге был госпитализирован с тяжелой формой пневмонии. В больнице Костомаров перенес две ампутации, решается вопрос о третьей. Также у него случился инсульт, сепсис и менингит. На днях стало известно, что врачи решают вопрос о третьей аптуации, так как сепсис не остановили. У фигуриста немеет и синеет рука, что, скорее всего, является признаками разрастания гангрены.

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 Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Вся Россия молится за спасение любимого миллионами фигуриста, но многие уже теряют надежду на его выздоровление. Есть и те, кто считает, что врачи позря мучают несчастного Романа Костомарова и просто не дают ему спокойно уйти. Супруге же фигуриста Оксане Домниной предстоит непростой путь, если получивший инвалидность Роман Костомаров выживет.

Отец певицы Юлии Началовой, которая умерла четыре года назад, прекрасно понимает родственников Романа Костомарова. По словам Виктора Началова, Началова тоже легкомысленно относилась к своему здоровью, поэтому и довела себя до критического состояния и смерти. Он напомнил, что Началовой не успели провести ампутацию, когда у нее уже во всю шел некроз и сепсис.

"Роман попал в ту же ловушку, что и Юлия. Решил, что его состояние пройдет само. Дочка не посчитала рану на ноге большой проблемой, а Роман не придал значения простуде", – сказал Костомаров.

Таким образом, в одной теме связались Началова и Костомаров. Выходит, что Юлечка позвала своего коллегу с того света.

Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 16 марта 2023, 22:30 Источник: Msk1.ru ✓ Надежный источник
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